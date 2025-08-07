Qui, 07 de Agosto

gaza

Comandante do Exército israelense diz que continuará se expressando "sem medo"

A imprensa israelense noticia há vários dias as reservas, e até mesmo a oposição, de Zamir aos novos planos do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

O chefe do Estado Maior de Israel, Eyal Zamir

O comandante do Exército israelense, Eyal Zamir, declarou nesta quinta-feira (7) que continuará se expressando "sem medo" e de maneira "profissional", segundo um comunicado das Forças Armadas divulgado algumas horas antes de uma reunião decisiva sobre a continuidade da guerra em Gaza.

"Continuaremos expressando nossa posição sem medo, de forma pragmática, independente e profissional", declarou Zamir, afirma o comunicado.

A imprensa israelense noticia há vários dias as reservas, e até mesmo a oposição, de Zamir ao suposto plano do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do Exército em Gaza e vencer "totalmente" o Hamas, além de resgatar os reféns.

O ministro da Defesa de Israel afirmou na quarta-feira que o Exército terá que "executar" as decisões políticas sobre a guerra na Faixa de Gaza.

"É direito e dever do comandante do Estado-Maior expressar sua posição nos fóruns apropriados", comentou o ministro Israel Katz. "Mas depois que as decisões forem tomadas na esfera política, o Exército as executará com determinação e profissionalismo (...) até que os objetivos da guerra sejam alcançados", acrescentou.

