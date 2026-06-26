A- A+

Internacional Comandante militar americano desembarca na Venezuela para 'supervisionar' tarefas de resgate Venezuela também recebeu 188 socorristas de El Salvador e equipes de resgate do México, informou na rede social X a presidente interina, Delcy Rodríguez

Um general do Comando Sul (Southcom) dos Estados Unidos chegou na quinta-feira (25) a Caracas para "supervisionar" o apoio de Washington à Venezuela após o duplo terremoto que deixou pelo menos 235 mortos, informou o Exército americano.

O general do Corpo dos Fuzileiros Navais Kevin J. Jarrard "está trabalhando estreitamente com seus aliados para planejar, coordenar e dirigir" as operações das Forças Armadas dos Estados para salvar vidas e prestar "assistência humanitária nas áreas afetadas", afirma um comunicado oficial.

O Comando Sul, explica a nota, vai operar no país sul-americano depois que o governo interino de Delcy Rodríguez "pediu formalmente ajuda aos Estados Unidos após os terremotos" de quarta-feira.

As forças americanas "utilizarão aeronaves de asa fixa e de asa rotativa para prestar serviços de transporte especializado" e colaborar na avaliação dos danos e no fornecimento de ajuda, indicou o Comando Sul.

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que "mobilizou imediatamente o Departamento de Guerra", seguindo instruções do presidente Donald Trump, para colaborar com o Departamento de Estado no apoio ao povo venezuelano.

A Venezuela também recebeu 188 socorristas de El Salvador e equipes de resgate do México, informou na rede social X a presidente interina, Delcy Rodríguez.

El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!



Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio. pic.twitter.com/sl7ox5NVcg — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

O canal TeleSur noticiou a chegada de "insumos e socorristas" procedentes do Chile. A emissora VTV indicou que "um grupo de 80 socorristas da Suíça com 18 toneladas de insumos" desembarcou na Base Aérea El Libertador, no estado de Aragua.

Veja também