guerra no oriente médio Comandante militar do Hezbollah morre em bombardeio israelense no Líbano Este é o segundo comandante do Hezbollah a morrer em menos de um mês, segunda fonte próxima ao movimento

Um líder militar do Hezbollah morreu nesta quarta-feira (3) em uma junta israelense contra um veículo no sul do Líbano, disse à AFP uma fonte próxima do movimento islâmico pró-Irã.

"Um comandante do Hezbollah, responsável por um dos três setores do sul do Líbano, morreu em uma junta israelense contra um veículo em Tiro", disse a fonte próxima ao movimento.

O Hezbollah enfrenta há meses as forças israelenses na fronteira com Israel para apoiar seu aliado palestino Hamas na guerra contra o Exército israelense na Faixa de Gaza.

"Um drone inimigo atacou um carro na estrada para Hauch, no leste da cidade de Tiro", anunciou a agência oficial libanesa ANI.

O ataque causou duas vítimas, acrescentou.

Este é o segundo comandante do Hezbollah a morrer em menos de um mês, segunda fonte próxima ao movimento.

Em 11 de junho, Taleb Sami Abdallah, que também era comandante de um dos três setores no sul do Líbano, morreu em um caminhão em Juaiyya, a cerca de 15 km da fronteira israelense, que deixou outros três mortos.

O Hezbollah bombardeou o norte de Israel em resposta à morte de Taleb Abdallah.

Os ataques em ambos os lados da fronteira israelense-libanesa causaram ao menos 494 mortos no Líbano em mais de oito meses, a maioria combatentes, mas também 95 civis, segundo uma nova contagem da AFP baseada em dados do movimento xiita e de fontes oficiais libanesas.

Do lado israelense, ao menos 15 soldados e 11 civis mentem, segundo as autoridades.

Dezenas de milhares de habitantes dos dois lados da fronteira foram deslocados pelos combates.

A intensificação das trocas de disparos entre o Exército israelense e o Hezbollah em junho e a retórica bélica geram temores de uma guerra generalizada.

