Comandante Militar do Nordeste, Maurílio Miranda Netto Ribeiro recebe título de cidadão recifense

General de Exército foi homenageado em sessão solene realizada na Câmara Municipal do Recife, nesta terça-feira (9), após iniciativa do vereador Tadeu Calheiros (MDB)

Comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro recebe homenagem na Câmara Municipal do RecifeComandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro recebe homenagem na Câmara Municipal do Recife - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, recebeu o título de cidadão recifense em sessão solene realizada na Câmara Municipal do Recife, nesta terça-feira (9). A ocasião também marcou o Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. 

A iniciativa que homenageou o militar que está no Comando Militar do Nordeste (CMNE) há mais de um ano e meio foi do vereador Tadeu Calheiros (MDB), através do Decreto Legislativo (1.188/2025).  

José Américo, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro e Tânia Campos. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco. 

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi representado na sessão solene pelo diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, e pela gerente de Mercado, Tânia Campos. O evento também contou com a presença de representantes das Forças Armadas, além de autoridades municipais e estaduais. 

O general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro ressaltou que foi bem recebido em Pernambuco desde o início da sua estadia enquanto comandante Militar do Nordeste.

"Estou muito grato, honrado e sensibilizado com tamanha homenagem, mais esse belíssimo gesto de apreço e respeito para com o Exército Brasileiro, a quem eu tenho muito orgulho de representar na região Nordeste. Eu e minha esposa estamos amando a cidade pela maneira que fomos recebidos e pela maneira que a sociedade pernambucana tem nos apoiado muito no decorrer da missão", iniciou o comandante Militar do Nordeste. 

"Se o Comando Militar do Nordeste tem cumprido bem sua missão, deve-se muito ao apoio dos mais diversos setores do estado de Pernambuco e da cidade do Recife, que tem entendido o valor da instituição. Neste momento de grande emoção, espero que, enquanto estiver no CMNE, retribuir à altura essa enorme distinção da Câmara de Vereadores do Recife a este carioca de nascença, mas hoje recifense de coração", destacou.

Ações do CMNE
Durante a homenagem recebida na Câmara Municipal do Recife, o general de Exército valorizou a integração do CMNE com a sociedade civil.

Entre as ações desenvolvidas nos últimos anos, tem destaque o trabalho de soldados no período das enchentes que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR), em 2022, o apoio à Justiça Eleitoral a cada dois anos em 224 municípios nordestinos, além das obras voltadas ao desenvolvimento nacional. 

“É um Exército que pertence a todos os brasileiros. Fico muito feliz. Ainda que tenha o reconhecimento pessoal [com a homenagem], mas eu sei que muito se deve a muito do que eu represento, que é o Exército Brasileiro, que tem uma ligação histórica desde a Batalha dos Guararapes”, disse.

O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo, destacou a atuação do general homenageado pela liderança no Comando Militar do Nordeste.

"Antes de mais nada, o general Ribeiro é um homem educado, uma liderança extraordinária, de uma educação do bom Brasil. A Folha de Pernambuco é parceira, sim, do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Nordeste (CMNE). E essa parceria dá frutos extraordinários. Eu acho que tanta gente não sabe o trabalho do Exército. O trabalho de barragens, concretagem, asfalto, distribuição de água, em regiões inóspitas. É a mão amiga. Eu digo com a maior convicção que o general Ribeiro e o Exército Brasileiro merecem. Quem está honrado somos nós aqui de Pernambuco. E eu, que estou representando o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. Faço isso com enorme alegria e satisfação".

Além da entrega do título de Cidadão do Recife, com a respectiva medalha, o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro foi homenageado com um cordel do poeta e cordelista Júnior Vieira. O Maestro Spok e do sanfoneiro Beto Hortis também realizaram uma apresentação cultural, que contou com a presença do estandarte do Galo da Madrugada.

