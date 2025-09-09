A- A+

Homenagem Comandante Militar do Nordeste, Maurílio Miranda Netto Ribeiro recebe título de cidadão recifense General de Exército foi homenageado em sessão solene realizada na Câmara Municipal do Recife, nesta terça-feira (9), após iniciativa do vereador Tadeu Calheiros (MDB)

O comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, recebeu o título de cidadão recifense em sessão solene realizada na Câmara Municipal do Recife, nesta terça-feira (9). A ocasião também marcou o Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto.

A iniciativa que homenageou o militar que está no Comando Militar do Nordeste (CMNE) há mais de um ano e meio foi do vereador Tadeu Calheiros (MDB), através do Decreto Legislativo (1.188/2025).

José Américo, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro e Tânia Campos. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi representado na sessão solene pelo diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, e pela gerente de Mercado, Tânia Campos. O evento também contou com a presença de representantes das Forças Armadas, além de autoridades municipais e estaduais.

O general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro ressaltou que foi bem recebido em Pernambuco desde o início da sua estadia enquanto comandante Militar do Nordeste.

"Estou muito grato, honrado e sensibilizado com tamanha homenagem, mais esse belíssimo gesto de apreço e respeito para com o Exército Brasileiro, a quem eu tenho muito orgulho de representar na região Nordeste. Eu e minha esposa estamos amando a cidade pela maneira que fomos recebidos e pela maneira que a sociedade pernambucana tem nos apoiado muito no decorrer da missão", iniciou o comandante Militar do Nordeste.

"Se o Comando Militar do Nordeste tem cumprido bem sua missão, deve-se muito ao apoio dos mais diversos setores do estado de Pernambuco e da cidade do Recife, que tem entendido o valor da instituição. Neste momento de grande emoção, espero que, enquanto estiver no CMNE, retribuir à altura essa enorme distinção da Câmara de Vereadores do Recife a este carioca de nascença, mas hoje recifense de coração", destacou.

Ações do CMNE

Durante a homenagem recebida na Câmara Municipal do Recife, o general de Exército valorizou a integração do CMNE com a sociedade civil.

Entre as ações desenvolvidas nos últimos anos, tem destaque o trabalho de soldados no período das enchentes que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR), em 2022, o apoio à Justiça Eleitoral a cada dois anos em 224 municípios nordestinos, além das obras voltadas ao desenvolvimento nacional.

“É um Exército que pertence a todos os brasileiros. Fico muito feliz. Ainda que tenha o reconhecimento pessoal [com a homenagem], mas eu sei que muito se deve a muito do que eu represento, que é o Exército Brasileiro, que tem uma ligação histórica desde a Batalha dos Guararapes”, disse.

O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo, destacou a atuação do general homenageado pela liderança no Comando Militar do Nordeste.

"Antes de mais nada, o general Ribeiro é um homem educado, uma liderança extraordinária, de uma educação do bom Brasil. A Folha de Pernambuco é parceira, sim, do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Nordeste (CMNE). E essa parceria dá frutos extraordinários. Eu acho que tanta gente não sabe o trabalho do Exército. O trabalho de barragens, concretagem, asfalto, distribuição de água, em regiões inóspitas. É a mão amiga. Eu digo com a maior convicção que o general Ribeiro e o Exército Brasileiro merecem. Quem está honrado somos nós aqui de Pernambuco. E eu, que estou representando o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. Faço isso com enorme alegria e satisfação".

Além da entrega do título de Cidadão do Recife, com a respectiva medalha, o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro foi homenageado com um cordel do poeta e cordelista Júnior Vieira. O Maestro Spok e do sanfoneiro Beto Hortis também realizaram uma apresentação cultural, que contou com a presença do estandarte do Galo da Madrugada.

