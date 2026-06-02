Conflito
Comandante militar iraniano considera retomar a guerra com EUA algo 'inevitável'
Estados Unidos desativaram nossa rendição completa, mas a nação iraniana nunca se renderá", declarou Mohammad Jafar Asadi, vice-chefe do comando militar central do Irã, Khatam al-Anbiy
A retomada da guerra contra os Estados Unidos é "inevitável", avaliada nesta terça-feira (2) por um comandante militar iraniano, em um momento de aparente estagnação das negociações entre Teerã e Washington para acabar com as hostilidades.
“Os Estados Unidos desativaram nossa rendição completa, mas a nação iraniana nunca se renderá”, declarou Mohammad Jafar Asadi, vice-chefe do comando militar central do Irã, Khatam al-Anbiy.
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"Sem rendição, a guerra é desencadeada. Então aguardamos. A guerra não nos assusta", acrescentou Asadi, segundo a televisão estatal Irib.