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Conflito Comandante militar iraniano considera retomar a guerra com EUA algo 'inevitável' Estados Unidos desativaram nossa rendição completa, mas a nação iraniana nunca se renderá", declarou Mohammad Jafar Asadi, vice-chefe do comando militar central do Irã, Khatam al-Anbiy

A retomada da guerra contra os Estados Unidos é "inevitável", avaliada nesta terça-feira (2) por um comandante militar iraniano, em um momento de aparente estagnação das negociações entre Teerã e Washington para acabar com as hostilidades.

“Os Estados Unidos desativaram nossa rendição completa, mas a nação iraniana nunca se renderá”, declarou Mohammad Jafar Asadi, vice-chefe do comando militar central do Irã, Khatam al-Anbiy.

"Sem rendição, a guerra é desencadeada. Então aguardamos. A guerra não nos assusta", acrescentou Asadi, segundo a televisão estatal Irib.

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