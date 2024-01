A- A+

SEGURANÇA Comandantes das polícias Civil e Militar de Pernambuco são exonerados após reunião no Palácio Secretário Alessandro Carvalho, da SDS, esteve reunido com a governadora Raquel Lyra (PSDB) na noite desta segunda-feira (22), quando "martelo foi batido"

Comandantes das polícias Civil e Militar de Pernambuco, a delegada Simone Aguiar e o coronel Tibério César dos Santos, respectivamente, foram exonerados dos seus cargos.

A decisão foi acordada na noite desta segunda-feira (22), após acontecer uma reunião entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o secretádio de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Sem perder tempo, os substitutos foram anunciados juntamente com as dispensas. Na Polícia Civil, o delegado Renato Márcio Rocha Leite é quem assume. Já o Comando Geral da Polícia Militar, passa a ser responsabilidade do coronel Ivanildo César Torres de Medeiros.

As mexidas serão publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (23).

A governadora Raquel Lyra (PSDB) justificou as tomadas de decisões como medidas para "fazer de Pernambuco um estado mais seguro".

“Agradeço a contribuição ao serviço público do coronel Tibério e da delegada Simone, que estiveram conosco desde o início do nosso governo. O coronel Torres e o delegado Renato assumem o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil, respectivamente, com o compromisso de fortalecer as ações das operativas da Secretaria de Defesa Social e fazer de Pernambuco um estado mais seguro”, afirma a política.

Ivanildo Torres - Polícia Militar de Pernambuco

Ivanildo César Torres de Medeiros entrou na Polícia Militar no ano de 1995 - dois anos depois que seu antecessor -, sendo graduado no Curso de Formação de Oficiais pela Academia de Polícia Militar do Paudalho. Ele também é bacharel em Direito e possui licenciatura em Filosofia, bem como pós-graduação em Capacitação Pedagógica, Gestão em Segurança Pública, Planejamento Organizacional e Gerenciamento de Desastres e Emergências. Ele é especialista na área de Gerenciamento de Crise e Desastre.

Renato Leite - Polícia Civil de Pernambuco

Renato Márcio Rocha Leite se formou em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e possui curso de pós-graduação em Políticas Públicas de Segurança. Ele pertence à Polícia Civil pernambucana desde 2000.

