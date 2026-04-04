Comando militar do Irã rejeita novo ultimato de Trump
"Ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida"
O comando militar do Irã rejeitou, neste sábado (4), a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de destruir a infraestrutura vital do país se não aceitar um acordo para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz em 48 horas.
Num comunicado do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, o general Ali Abdollahi Aliabadi qualificou o ultimato de Trump como uma "ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida".
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E, em alusão à mensagem publicada mais cedo por Trump em sua plataforma, Truth Social, na qual anunciou o Irã que desatará "o inferno" se não reabrir o estreito em 48 horas, o general alertou que "o significado simples desta mensagem é que as portas do inferno se abrirão para vocês".