A- A+

SOLENIDADE Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos de história no Quartel-General Forte Guararapes Solenidade contou também com entrega da honraria "Diploma Amigo do CMNE"

Políticos, juristas, figuras do alto escalão militar e civis se reuniram na noite de ontem para celebrar os 80 anos de história do Comando Militar do Nordeste (CMNE). A solenidade aconteceu no Quartel-General Forte Guararapes, no bairro do Curado, e marcou o encerramento do ciclo de programações alusivas ao aniversário.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, e contou ainda com a entrega do Diploma Amigo do CMNE.

A honraria é concedida a personalidades civis e militares em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Comando, colaborando diretamente com o êxito do cumprimento da missão constitucional do Exército Brasileiro na área sob jurisdição do CMNE.

De acordo com a instituição, a honra tem objetivo de reforçar os laços institucionais entre o Exército Brasileiro e a sociedade nordestina,destacando a importância histórica e estratégica do Comando Militar do Nordeste.













A solenidade contou também com um desfile das tropas presentes.

“São 80 anos de muito trabalho e muita dedicação de todas as pessoas que integram o Comando ao longo desse tempo, cumprindo as suas missões de preparo e emprego, cumprindo as suas missões complementares em apoio ao desenvolvimento do país também. Então, é um dia muito especial porque 80 anos não são 80 dias.Realmente, é uma vida, é uma existência em que nós estamos plenamente integrados ao solo nordestino”, destacou o General Francisco Carlos Machado.

Para Machado, o ponto alto da celebração é a união entre a corporação e o povo nordestino.

“Eu faço questão de caracterizar o nosso soldado, o soldado do sertão, do agreste, da zona da mata, das grandes cidades, das pequenas comunidades que todos os dias vão para os nossos quartéis prestar o seu serviço, como eu disse, estão todos plenamente integrados ao Nordeste e ao Comando Militar do Nordeste”.

História

Criado em 1946, após a reorganização do Exército Brasileiro no período pós-Segunda Guerra Mundial, o atual Comando Militar do Nordeste (CMNE) tem origem na antiga Zona Militar do Norte, sediada no Recife e responsável pelos estados do Nordeste e da Amazônia.

Em 1956, passou a se chamar IV Exército, com o desmembramento da área amazônica para a criação do Comando Militar da Amazônia, e, em 1985, adotou a denominação atual.

Hoje, o CMNE coordena grandes comandos e unidades militares distribuídos pelos nove estados nordestinos e, além das atividades de defesa, também desenvolve ações de apoio à população civil na região.



Veja também