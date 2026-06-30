Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos; confira programação das comemorações
Comando prepara eventos para comemorar suas oito décadas de existência
O Comando Militar do Nordeste (CMNE) celebra em 24 de julho os 80 anos de atuação com uma programação comemorativa no Recife, que conta com atividades organizadas para marcar a trajetória da organização militar.
A celebração também vai destacar a contribuição do CMNE à defesa da Pátria e ao desenvolvimento da região Nordeste, além de reforçar a aproximação com a sociedade pernambucana por meio de ações que unem memória, esporte, cultura e tradição militar.
Na programação do evento, se destaca o Circuito das Batalhas de Orientação, competição esportiva que será realizada em conjunto com a segunda etapa do 14º Campeonato Pernambucano de Orientação (Campori).
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A iniciativa reúne técnicas de navegação terrestre e desafios de orientação, uma forma de aproximar o público de uma atividade tradicionalmente empregada no treinamento militar e incentivando a prática esportiva.
A agenda comemorativa também traz uma solenidade dedicada ao lançamento do livro comemorativo pelos 80 anos do CMNE, da edição especial da Revista Verde Oliva, da moeda comemorativa e do selo postal alusivos à data.
Na ocasião, será inaugurado ainda um mosaico em homenagem à Batalha dos Guararapes, episódio histórico considerado um marco da formação do Exército Brasileiro e da identidade nacional.
Encerrando as celebrações, o Comando Militar promoverá uma Formatura Geral, cerimônia que reunirá integrantes da tropa e autoridades civis e militares para celebrar as oito décadas de história da instituição.
Ao longo desse período, o CMNE estabeleceu sua atuação na defesa da soberania nacional e ampliou sua participação em ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, reafirmando o compromisso com a integração regional e o fortalecimento dos vínculos com a sociedade.
Serviços:
1ª Etapa do Circuito das Batalhas de Orientação (CMNE - 80 anos) e 2ª Etapa do 14º Campeonato Pernambucano de Orientação (Campori)
- Local: Complexo do Curado, Recife
- Data: Domingo, 5 de julho de 2026
- Horário: 9h
- Contato: Major Barbosa - Chefe da 7ª Seção de Comunicação Social do CMNE: (81) 99927-5845
Solenidade de lançamento de Livro Comemorativo, da edição especial da Revista Verde Oliva, da Moeda Comemorativa, do Selo Postal alusivo aos 80 anos do CMNE e inauguração do Monumento em Homenagem à Batalha dos Guararapes
- Local: Quartel-General Forte Guararapes, sede do Comando Militar do Nordeste
- Data: Quinta-feira, 9 de julho de 2026
- Horário: 14h
Solenidade comemorativa – 80 anos CMNE
- Local: Quartel-General Forte Guararapes, sede do Comando Militar do Nordeste
- Data: Sexta-feira, 24 de julho de 2026
- Horário: 19h30