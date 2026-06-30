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EXÉRCITO BRASILEIRO

Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos; confira programação das comemorações

Comando prepara eventos para comemorar suas oito décadas de existência

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Exército BrasileiroExército Brasileiro - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) celebra em 24 de julho os 80 anos de atuação com uma programação comemorativa no Recife, que conta com atividades organizadas para marcar a trajetória da organização militar.

A celebração também vai destacar a contribuição do CMNE à defesa da Pátria e ao desenvolvimento da região Nordeste, além de reforçar a aproximação com a sociedade pernambucana por meio de ações que unem memória, esporte, cultura e tradição militar.

Na programação do evento, se destaca o Circuito das Batalhas de Orientação, competição esportiva que será realizada em conjunto com a segunda etapa do 14º Campeonato Pernambucano de Orientação (Campori).

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A iniciativa reúne técnicas de navegação terrestre e desafios de orientação, uma forma de aproximar o público de uma atividade tradicionalmente empregada no treinamento militar e incentivando a prática esportiva.

A agenda comemorativa também traz uma solenidade dedicada ao lançamento do livro comemorativo pelos 80 anos do CMNE, da edição especial da Revista Verde Oliva, da moeda comemorativa e do selo postal alusivos à data.

Na ocasião, será inaugurado ainda um mosaico em homenagem à Batalha dos Guararapes, episódio histórico considerado um marco da formação do Exército Brasileiro e da identidade nacional.

Encerrando as celebrações, o Comando Militar promoverá uma Formatura Geral, cerimônia que reunirá integrantes da tropa e autoridades civis e militares para celebrar as oito décadas de história da instituição.

Ao longo desse período, o CMNE estabeleceu sua atuação na defesa da soberania nacional e ampliou sua participação em ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, reafirmando o compromisso com a integração regional e o fortalecimento dos vínculos com a sociedade.

Serviços:
1ª Etapa do Circuito das Batalhas de Orientação (CMNE - 80 anos) e 2ª Etapa do 14º Campeonato Pernambucano de Orientação (Campori)

Solenidade de lançamento de Livro Comemorativo, da edição especial da Revista Verde Oliva, da Moeda Comemorativa, do Selo Postal alusivo aos 80 anos do CMNE e inauguração do Monumento em Homenagem à Batalha dos Guararapes

Solenidade comemorativa – 80 anos CMNE

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