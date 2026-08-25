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Homenagem Comando Militar do Nordeste celebra Dia do Soldado com solenidade e desfile das tropas Evento aconteceu na noite desta terça-feira (25), na sede do CMNE, no Curado

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) concluiu nesta noite a série de celebrações em homenagem ao Dia do Soldado, comemorado nesta terça-feira (25). A Organização promoveu no Pátio Forte Guararapes, sede do CMNE, uma solenidade com desfile das tropas e entrega de condecorações a militares e civis em reconhecimento aos serviços prestados à instituição.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, o general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, que assumiu o posto em dezembro do ano passado, substituindo o general Maurílio Miranda Netto Ribeiro.





Homenagem

“A gente reverencia o nosso patrono Duque de Caxias. Um herói, um patriota, um estadista que venceu muitas lutas, pacificou muitos lugares no Brasil e é a nossa referência como soldado. Também reverenciamos nossos soldados do Nordeste, do Litoral, Agreste, da Zona da Mata, do Sertão, que trabalha todos os dias em proveito da nação”, afirmou o general.

O evento fez parte de uma programação comemorativa iniciada no último sábado, com a Exposição de Material Militar no Parque Santana, na Zona Norte da capital pernambucana, que apresentou equipamentos operacionais, viaturas e materiais empregados pelo Exército em diferentes tipos de missões. No dia seguinte houve a Corrida Duque de Caxias, com ponto de partida e chegada no histórico Forte do Brum, no Bairro do Recife, área central da cidade.

Biografia

O Dia do Soldado é celebrado em 25 de agosto em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, considerado o patrono do Exército Brasileiro. Ele nasceu em 1803, no Rio de Janeiro, no território que hoje corresponde ao município de mesmo nome do título nobiliárquico que o militar recebeu.

Duque de Caxias participou de conflitos como a Balaiada, a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai. No âmbito do Exército, criou-se em homenagem ao militar a Medalha do Pacificador.

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