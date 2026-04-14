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Exército Comando Militar do Nordeste comemora 378 anos do Exército Brasileiro com solenidade no Recife Cerimônia terá entrega de condecorações e desfile militar nesta quinta (16), às 9h, no Quartel-General Forte Guararapes, no Curado

Abrindo as celebrações dos 378 anos de criação do Exército Brasileiro, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza uma solenidade com entrega de condecorações e desfile militar nesta quinta-feira (16), às 9h, no Quartel-General Forte Guararapes, no Curado, na Zona Oeste do Recife.

A cerimônia será presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, e contará com a presença de militares, civis e veteranos da Força Terrestre.

O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Nordeste, entregará condecorações como a Medalha Ordem do Mérito Militar (OMM) e Medalha Exército Brasileiro (MEB), entre outras.

Semana do Exército

Além da solenidade de abertura com a formatura de tropas, leitura da Ordem do Dia e homenagens aos militares na quinta-feira (16), a agenda também prevê uma sessão solene em homenagem à instituição.



O evento ocorrerá na Câmara dos Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Para o público, estão previstas exposições de equipamento, apresentações gratuitas da Banda do Exército e atividades esportivas internas.

Já nos dias 25 e 26 de abril, uma ação cívico-social ocorrerá no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, também em Jaboatão, onde a população poderá acessar serviços sociais gratuitos.

Dia do Exército

O Exército Brasileiro tem sua origem na Batalha dos Guararapes no 19 de abril de 1648, em Pernambuco, durante a resistência à ocupação holandesa no Brasil.

Esses confrontos marcaram um momento decisivo na Insurreição Pernambucana, movimento que uniu diferentes grupos contra o domínio da Companhia das Índias Ocidentais.

A ação ocorreu nos Montes Guararapes, próximo à atual cidade de Jaboatão dos Guararapes, e formou uma força militar composta por brasileiros de diferentes origens, como indígenas, negros e brancos, pela primeira vez.

Serviço

Solenidade com entrega de condecorações e desfile militar em comemoração dos 378 anos do Exército Brasileiro

Data: quinta-feira (16 de abril), às 9h

Local: Quartel-General Forte Guararapes, sede do CMNE. BR-232, s/n – Curado, Recife/PE



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