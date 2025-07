A- A+

BRASIL Comando Militar do Nordeste comemora 79 anos com celebração no Centro do Recife Celebração reuniu centenas de pessoas no Círculo Militar

Leia também

• CMNE pretende reflorestar áreas sob jurisdição militar de Jaboatão e Araçoiaba

• CMNE realiza cerimônia pelos 80 anos da vitória da FEB na Segunda Guerra Mundial

• Dia do Exército: CMNE comemora 377 anos do EB e reconhece a importância de colaboradores eméritos

Os festejos alusivos ao aniversário de 79 anos da estrutura administrativa do Comando Militar do Nordeste (CMNE) aconteceram no auditório do Círculo Militar do Recife, no bairro da Boa Vista, na área central da cidade, na manhã desta quinta-feira (24). O espaço ficou lotado.

Paulo Pugliesi, diretor Executivo da Folha de Pernambuco, marcou presença no local. Ele representou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro. Outras diversas representações de órgãos públicos e privados foram ao local.

Evento foi prestigiado por representantes de diversos setores | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Também estiveram presentes:

Eduardo Sertório - 2º vice-presidente da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);

Maria do Socorro Leal - juíza federal;

Fernando Cerqueira - vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Ivanildo Cesar Torres de Medeiros - comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco;

Felipe Ranier de Vasconcelos Simões - superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco;

Eduardo Alexandre de Farias - Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Hercílio da Fonseca Mamede - secretário especial da Casa Militar do Estado de Pernambuco;

Cândido José da Fonte Saraiva de Morais - presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Maria Carolina Scheidegger Neves - procuradora-regional da União da 5ª Região;

André Estima de Souza Leite - procurador da República do Ministério Público Federal (Gaeco);

Antônio de Pádua - superintendente da Polícia Federal em Pernambuco;

Myrelle dos Santos Moreira Miranda - superintendente da Receita Federal em Pernambuco;

André Gustavo Vasconcelos de Alcântara - consultor jurídico da União em Pernambuco;

Marcello Lobão Schiavo - comandante do II Comando Aéreo Regional (Comar).

O encontro começou pouco depois das 9h40 com agradecimentos e lembranças históricas da instituição. Um vídeo foi reproduzido a fim de contar os feitos do Exército Brasileiro, que atendeu às diversas demandas da população ao longo da história.

O CMNE é composto por 25 mil militares, que compõem a força em oito estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe – Maranhão integra o Comando Militar do Norte).

Logo após foi entoado o "Hino a Guararapes", que exalta a história e os valores do Exército, com foco na Batalha dos Guararapes. A letra foi composta pelo coronel William da Rocha.

Ouça o "Hino a Guararapes"

Após a execução, foi ministrada a bênção inter-religiosa pelo pastor major Addson e pelo frei Tenente Cassiano. Este último fez a leitura do Salmo 117 e agradeceu a Deus pelos 79 anos de história da força terrestre e aquele leu o Salmo 126 e ministrou a benção sacerdotal aos presentes.

O "Diploma de Amigo do CMNE" foi entregue a 46 pessoas representantes das instituições que através do trabalho, contribuem para ampla divulgação das obras e dos serviços do CMNE (Lista completa ao final do texto).

Entre eles, a atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil secção Pernambuco, Ingrid Zanella. Ela é a primeira mulher a ocupar esse cargo nos 93 anos de história da instituição.

“Receber essa honraria é motivo de alegria e demonstra que a OAB-PE está tendo o trabalho reconhecido pelas instituições do nosso estado e do nosso país. Através da união, do trabalho institucional e do diálogo coletivo que a gente vai fazer sempre mais pela advocacia pernambucana, lutar pela garantia de direitos, pelas prerrogativas da profissão e valorização sempre da advocacia. Ratifica a união das instituições democráticas pelos maiores propósitos do nosso estado. Esse será sempre o viés da OAB-PE”, frisou ela.

A apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã, originada no Coque, Zona Sul do Recife, foi um dos pontos altos da programação. Originalmente, o grupo tem 70 jovens, mas 18 deles representaram a equipe. Em 20 minutos, 20 jovens instrumentistas de cordas e percussão tocaram diversos sucessos, como "Por Uma Cabeza", "Esperando na Janela" e "Aquarela do Brasil".

Em entrevista, o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, celebrou a idade nova da força terrestre e rememorou as entregas feitas para atender as demandas da nação brasileira durante as quase oito décadas.

General Maurílio Miranda Netto Ribeiro é o comandante militar do Nordeste | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Nessa solenidade a gente pretende relembrar esses feitos, entregas e resultados em prol da sociedade. Além disso, vamos reverenciar os militares de ontem e de hoje que, com muito profissionalismo, disponibilidade e entusiasmo, defenderam a pátria. Também vamos agradecer ao conjunto das instituições públicas e privadas dos mais diversos setores da sociedade nordestina que têm sido muito importante para potencializar a capacidade da força terrestre no Nordeste de cumprir a missão. Eu poderia dizer que esses militares que fazem parte da história vêm honrando, dia após dia com atitudes louváveis, o valioso legado deixado pelos heróis de Guararapes. Como todos sabemos, aqui nasceu a pátria. Aqui nasceu o Exército Brasileiro”, comentou o general.

Ao final, Ribeiro leu um texto alusivo aos 79 anos da instituição militar (texto completo após lista de agraciados, abaixo). As palavras que exaltaram a história da instituição relembraram pontos que marcaram a trajetória. A Batalha dos Guararapes, de 19 de abril de 1648, também foi abordada.

Aos 101 anos, o pracinha capitão Severino Gomes de Souza participou da celebração e foi homenageado com honras militares. Ele é um dos heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e combateu a Segunda Guerra Mundial. Potiguar de nascimento, ele se alistou para servir ao exército aos 17 anos, movido por um sentimento que, segundo ele, era ensinado nas escolas e vivido no peito: “O amor à pátria".

Momento de honras militares ao pracinha, que está em frente ao palco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“É uma honra estar presente nessa apresentação. Eu fiquei emocionado ao relembrar do papa Francisco, porque eu conheci o papa Pio XII, que apertou a minha mão e agradeceu o apoio do Brasil durante o combate. Éramos pequenos, mas desempenhamos nosso papel e nossas obrigações. Aqui, eu me sinto feliz e fico revivendo essas épocas . Aqui, vejo um general que nos prestigia com frequência e constância. Ao Exército Brasileiro, como um todo, muito obrigado”, destacou ele.

Todos os agraciados

Lincol Lemos Maciel - Auditor do TCU-PE

Dominique Castro de Oliveira - Secretária Executiva da SDS

Halim Nagem Neto - Presidente do Conselho Grupo Atitude

Paulo Perez Machado - Diretor Institucional Grupo Atitude

Darci Mendes de Carvalho Filho - Ex-Superintendente da 4ª Região RFB

Myrelle dos Santos Moreira Miranda - Superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal

Wagner Bezerra do Nascimento - Gerente-Geral da Polícia Científica PE

Filipe Ranier de Vasconcelos Simões - Superintendente Executivo da PRF-PE

Ricardo Novelino - Chefe de Reportagem Diario de Pernambuco

Leusa Santos - Editora Chefe da Folha de Pernambuco

Coronel Wagner - Chefe Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros Militar Pernambuco

Coronel Emerson - Chefe da Assessoria de Segurança do TRE-PE

André Augusto Dantas Motta Amaral - Advogado da União da Advocacia-Geral da União (AGU)

Ingrid Zanella Andrade Campos - Presidente da OAB-PE

Armando Monteiro Bisneto – Diretor-presidente Porto de Suape

Fernando Mendonça - Presidente da Associação dos Empresários do Brasil (AEBR)

Sandro Krechowieki - Superintendente no Sistema Opinião de Comunicação (TV Guararapes)

Coronel Pm R1 Chusa Ferreira da Silva Junior - Assistente Chefe da APMC do TJPE

Jeane Ferreira Alves - Analista Gestão Educacional - Psicopedagoga da Secretaria de Educação e Esportes do Governo do Estado de Pernambuco

Joelio Alves – Radialista

Aluizio Aguiar Pessoa Junior - Adj Seg Legislativa da ALEPE

Claudio Marcelo Manguinho Vieira - Dir Governança Metropolitana Interfederativa da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco

Pio Guerra Junior - Diretor-Presidente FAEPE

André Estima de Souza Leite - Procurador da República do Ministério Público Federal - (GAECO)

Eduardo Alexandre de Farias - Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)

Roberto Montezuma Carneiro da Cunha - Professor da UFPE

Drayton Nejaim - Presidente Grupo LIDE

Ronald Fernando Albuquerque Vasconcelos - Professor da UFPE

Walber Santana - Sec. Exe Meio Ambiente de Pernambuco

Eduardo Mendes - Diretor de Inteligência Fiscal da SEFAZ-PE

Fernando de Castilhos Calsavara - Diretor-Adjunto de Inteligência Fiscal da SEFAZ-PE

Wagner Domingues - Del PC / Ch Unidade de Op DINTEL/PCPE

José Roberto da Silva - Promotor MPPE - Coor Núcleo Intlg MPPE

Cleyton Lins da Silva - Superintendente de Inteligência e Segurança Orgânica

2° sargento Willams Gil de Brito - Cmt da Eqp do Malhas da Lei da 7ª Cia Independente da PM

Willyams José Taurino - Coordenador do Núcleo

Michele Torga de Oliveira Silva - Empresária

João Henrique de Lima - Empresário

Agenor Ferreira de Lima Filho - Desembargador do TJPE

Maria Carolina Scheidegger Neves - Procuradora-Regional da União

André Gustavo Vasconcelos de Alcântara - Consultor Jurídico da União em PE

Luiz José Inojosa de Medeiros - Prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes

Maria do Socorro Leal - Juíza Federal da 7ª CJM

José Paulo Cavalcanti Xavier - Procurador Geral de Justiça de Pernambuco

Antonio de Padua Vieira Cavalcanti - Superintendente da PF em PE

Antônio Claudio Sá Barreto Couto - Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Pernambuco (Sinduscon/PE)

Veja o texto alusivo aos 79 anos do CMNE, lido pelo general Ribeiro

“Inicialmente, agradeço a participação de todos os distintos convidados nesta solenidade comemorativa ao septuagésimo nono aniversário de criação do Comando Militar do Nordeste – Guardião do valioso legado dos Heróis de Guararapes. Solenidade esta que tem como propósitos principais rememorar relevantes fatos da presença da Força Terrestre na Região Nordeste e reverenciar aqueles que muito fizeram para o cumprimento da missão do Exército Brasileiro nesta região de elevado valor estratégico para o País.

Posso lhes assegurar que as vossas presenças conferem um brilho todo especial a este significativo evento e soa como uma homenagem ao Exército Brasileiro – o exército de todos os brasileiros – um exército tão brasileiro como cada um de nós – um Patrimônio da Nação Brasileira.

No contexto da Insurreição Pernambucana, 18 líderes do movimento firmaram, em 23 de maio de 1645, o Compromisso Imortal, assim descrito: “Nós, abaixo assinados, nos conjuramos e prometemos, em serviço da liberdade, não faltar, a todo tempo que for necessário, com toda a ajuda de fazendas e pessoas, contra qualquer inimigo, em restauração da nossa Pátria”. Naquele ato nascia a Pátria.

Aqui no Nordeste - aqui em Pernambuco nasceu a Pátria.

Ainda no contexto da Insurreição Pernambucana, em 19 de abril de 1648, na épica batalha travada nos Montes Guararapes, índios, negros e brancos se uniram em armas para defenderem esta terra que já a tinham como a sua pátria e expulsaram o invasor estrangeiro.

A tropa comandada pelos Heróis de Guararapes demonstrou superação, resiliência, amor e compromisso com esta Terra, ao enfrentar com coragem e bravura a força militar estrangeira bem mais numerosa, mais bem equipada e com maior experiência em combates.

A batalha de Guararapes marcou a formação do DNA do Exército Brasileiro, formado por pessoas das mais diversas origens e realidades socioeconômicas, regionais, culturais, raça, entre outras, mas que se unem com o propósito de defenderem a Pátria e de atenderem às demandas da Nação brasileira, segundo os ditames constitucionais e legais, enfrentando e superando, diariamente, os enormes desafios cotidianos, exigindo profissionalismo, seriedade, contínuo aprimoramento técnico-profissional, compromisso com o Brasil e Amor à Pátria.

Aqui no Nordeste brasileiro – Aqui no estado De Pernambuco nasceu o Exército Brasileiro

Aqueles feitos históricos marcam as origens da atuação da Força Terrestre no Nordeste, hoje representado pelo CMNE, na defesa desta Região de inestimável valor estratégico para o País.

Após a independência do Brasil, o Exército Imperial, contando com o apoio de tropas sediadas no Nordeste, teve participação relevante na pacificação do Brasil, contribuindo com a manutenção da Unidade Nacional e com a construção de um País de dimensões continentais e riquíssimo em potencialidades e belezas.

Ainda, os quartéis sediados no Nordeste contribuíram com a formação do Exército Imperial que combateu na Guerra da Tríplice Aliança, na manutenção da integridade territorial do Brasil.

No decorrer do Sec XX, por ocasião da 2ª Guerra Mundial, tropas sediadas no Nordeste tiveram participação expressiva na defesa do “saliente nordestino”, região de destacado valor geoestratégico, por ser a menor distância entre a América do Sul e a Europa e a África e por permitir maior controle da circulação no Atlântico Sul, entre outros.

Não podemos olvidar dos 2.826 jovens nordestinos, sendo 11 mulheres enfermeiras, que integraram a Força Expedicionária Brasileira e combateram nos campos de batalha na Europa, marcando o compromisso permanente e inalienável do Brasil e de suas forças armadas com a defesa da democracia, da liberdade e da paz no mundo.

Neste ano, no ensejo das comemorações dos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira, o Comando Militar do Nordeste, no conjunto de suas organizações militares, promoveu, até o momento, mais de 250 homenagens aos nossos heróis nacionais que serão sempre lembrados, ressaltando os seus feitos heroicos e os exemplos de bravura e de amor ao Brasil.

A Galeria dos Antigos Comandantes do IV Exército registra dois ex-combatentes, o General Osvaldo Cordeiro de Farias, Comandante da Artilharia Divisionária da FEB, e o então Tenente Coronel Humberto de Alencar Castello Branco, Oficial de Operações na Campanha da FEB.

No ano de 1943, ainda no contexto da 2ª Guerra Mundial, foi criado o atual Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC) (Araçoiaba - PE), que foi idealizado com o propósito de apoiar o adestramento das tropas que integrariam a FEB e que, hoje, está planejada a construção da Escola de Sargentos do Exército.

Com o término da 2ª Guerra Mundial, o Exército Brasileiro foi reorganizado, conforme o Decreto-Lei Nº 9.510, de 24 de julho de 1946 e, como consequência, foi criada a Zona Militar do Norte, que abrangia as atuais regiões Nordeste e Norte do Brasil, ocupando sede provisória no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e vindo a ocupar, no ano de 1953, sua primeira sede oficial na Rua do Príncipe, em Recife.

Em 28 de agosto de 1956, o Exército Brasileiro passaria por nova reestruturação, com a transformação da Zona Militar do Norte em IV Exército, ocupando, a partir do ano de 1979, as atuais instalações no Curado.

Por força do decreto nº 91.778, de 15 de outubro de 1985, foram criados os Comandos Militares de Área no âmbito do Ministério do Exército, dentre eles o atual Comando Militar do Nordeste.

Ao concluir a abordagem histórica do CMNE, é necessário comentar do grande desafio e responsabilidade na preservação do valioso patrimônio histórico, principalmente fortificações, que tiveram participação na defesa do nosso território, na manutenção deste País gigante e na preservação da soberania nacional.

Nos dias atuais, o CMNE, como integrante da Força Terrestre do Brasil, tem como missão precípua “manter-se em permanente estado de prontidão, visando contribuir com a missão do Exército Brasileiro na Defesa da Pátria; na Garantia dos poderes constitucionais, a lei e a ordem; cooperar com o desenvolvimento nacional; apoiar as ações de defesa civil; cumprir atribuições subsidiárias; e participar de operações e exercícios internacionais”.

Para tal, compete ao CMNE conduzir o preparo, o planejamento e o emprego operacional das tropas desdobradas nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, em uma área de atuação de mais de 1,2 milhão de km².

Para o cumprimento da missão, o CMNE conta, em sua área de responsabilidade, com 78 organizações militares e 51 tiros de guerra, enquadrados:

Pela 7ª Divisão de Exército, o grande comando operacional, tendo a sede do comando em Recife, e possuindo duas brigadas de infantaria motorizada, a 7ª (SÉTIMA), cujo comando está sediado em Natal-RN; e a 10ª (DÉCIMA), cujo comando está sediado em Recife-PE;

Por três grandes comandos logísticos, administrativos e territoriais, a 6ª Região Militar, com sede em Salvador; a 7ª Região Militar, com sede em Recife; e a 10ª Região Militar, com sede em Fortaleza; e

Pelo 1º Grupamento de Engenharia, com o comando em João Pessoa-PB.

Possui ainda, doze organizações militares vinculadas, dentre as quais destaco as sediadas em Pernambuco, projetadas na tela. O CMNE conta com um efetivo de aproximadamente 25 mil homens e mulheres que, em regime de disponibilidade permanente, de dedicação exclusiva e em contínuo aprimoramento técnico-profissional, encontram-se sempre prontos para atuarem a qualquer tempo e em qualquer ponto do Território Nacional, em contribuição ao cumprimento da missão constitucional do Exército Brasileiro e no atendimento das demandas da Nação Brasileira.

No contexto da Defesa da Pátria, o CMNE conduz um programa anual de instrução e de adestramento, visando o preparo de suas tropas para atuar no mais amplo espectro de situações voltadas à manutenção da integridade territorial e da soberania nacional.

Dentre os eventos anuais mais significativos, destaca-se a Operação Guararapes, exercício que reúne e integra as capacidades existentes: a infantaria motorizada e de caatinga, cavalaria mecanizada, artilharia de campanha, engenharia de combate, comando e controle, e logística (principalmente suprimento, manutenção, transporte, salvamento e saúde).

Com intuito de conferir a maior pronta resposta às demandas do Exército Brasileiro na defesa da Pátria, o CMNE possui uma Força de Prontidão, Força essa certificada a cada dois anos pelo Comando de Operações Terrestres. No corrente ano, a certificação da FORPRON ocorrerá no ambiente operacional da caatinga, na região de Petrolina, Jutaí e Lagoa Grande.

Ainda como o Braço Forte, o CMNE empregou tropas, em diversas situações, na condução de operações de garantia da lei e da ordem, em contribuição aos esforços dos governos estaduais na preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, assim como, a cada dois anos, vem empregando tropas na condução de operações de garantia da votação e apuração, em apoio à Justiça Eleitoral. Como exemplo, em 2024, foram empregados cerca de 7.000 militares, em 3.726 locais de votação, em 224 municípios nordestinos, contribuindo com a normalidade no livre e democrático direito do voto popular.

Ainda, destacamos a fiscalização das atividades das pessoas jurídicas que operam com Produtos Controlados pelo Exército (PCE). Atualmente, o sistema conta com mais de 112 mil usuários cadastrados no CMNE, exigindo ações contínuas de controle e monitoramento.

Somente no ano de 2024, foram realizadas mais de 830 operações fiscalizatórias, resultando em 438 autuações e na destruição de aproximadamente 21 mil armamentos e mais de 174 mil munições, reafirmando o compromisso do Exército Brasileiro com a legalidade, a segurança pública e a integridade institucional.

Como mão amiga da Nação Brasileira, destaca-se o emprego de tropas do CMNE em operações de apoio à Defesa Civil, especialmente em situações emergenciais provocadas por eventos climáticos extremos.

Como exemplos, citamos a atuação nas enchentes aqui em Recife, no ano de 2022, e no município de Picos-PI, em janeiro deste ano, atuando no resgate de mais de 100 pessoas ilhadas e na desobstrução das vias alagadas.

É oportuno ressaltar a participação do CMNE no apoio à população severamente afligida com as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, em 2024, com destaque para o envio de um hospital de campanha (sediado em Recife), responsável por mais de 3.500 atendimentos de saúde; e o emprego de militares especializados em ações de engenharia; além da mobilização de aproximadamente 850 toneladas de donativos arrecadados pelas Organizações Militares.

Outrossim, desde o ano de 2019, o CMNE vem destacando contingentes para atuar na Operação Acolhida, no estado de Roraima, com a missão de prestar assistência humanitária aos migrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Essa operação humanitária é, certamente, uma referência mundial, reconhecida pelas muitas agências nacionais e internacionais participantes.

Ainda na vertente “mão amiga”, o CMNE vem conduzindo a Operação CarroPipa (OCP), desde o ano de 1998, ação subsidiária de elevado alcance social, voltada à distribuição de água potável às populações do semiárido nordestino que enfrentam a escassez de recursos hídricos, atingindo, atualmente, cerca de 430 municípios e beneficiando 1,6 milhão de pessoas.

A Operação Carro-Pipa vem agregando, continuamente, ferramentas de tecnologias da informação e modernas práticas de gestão e ampliando o alcance do disque-denúncia, de tal forma a proporcionar maior eficiência e qualidade na distribuição da água e a otimização no emprego dos recursos públicos.

Em cooperação com o desenvolvimento nacional, a engenharia do CMNE acumula um vasto acervo de obras na região Nordeste, dentre as quais ressaltam-se a construção e recuperação da ordem de 10 mil quilômetros de rodovias, 500 quilômetros de ferrovias, 1.500 açudes, 2.500 poços artesianos; obras em aeroportos, como o de São Gonçalo do Amarante-RN; e a atuação no projeto de transposição do Rio São Francisco.

Atualmente, o Grupamento de Engenharia está realizando obras em diversas regiões do País, dentre as quais destaco a manutenção de cerca de 100 km nas BR 110/316, em Pernambuco, no trecho entre os municípios de Petrolândia, Ibimirim e Inajá, cujo projeto para a pavimentação asfáltica encontra-se em elaboração.

No ano de 2024, ainda em cooperação ao desenvolvimento nacional, o CMNE apoiou a realização de duas edições do Projeto Rondon, em 24 munícipios do entorno de Aracaju-SE e Petrolina-PE, com a finalidade de contribuir para a formação da cidadania de 500 estudantes universitários, que tiveram a oportunidade de conhecerem um pouco mais a realidade brasileira, estimulando a responsabilidade social e a participação em projetos locais.

Também, destacamos o apoio do CMNE ao desenvolvimento do Programa Forças no Esporte – PROFESP, destinado ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos, a partir de 6 (seis) até os 18 (dezoito) anos de idade, promovendo a valorização da pessoa, reduzindo riscos sociais e fortalecendo a cidadania, a inclusão e a integração social dos beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis. Atualmente, no Nordeste, são beneficiadas 1560 crianças apoiadas por 20 organizações militares.

A história do CMNE também registra o envio de tropas do Nordeste para participar de Missões de Paz em Suez, Angola, Timor Leste e Haiti, sob a égide da Organização das Nações Unidas, perfazendo um total de mais de três mil militares empregados.

Se o Comando Militar do Nordeste acumula um extenso legado de entregas à Nação brasileira, deve-se muito ao serviço militar obrigatório. Uma verdadeira jóia que fortalece a integração do Exército com a sociedade.

Anualmente, cerca de 13.400 jovens são incorporados nas Organizações Militares e Tiros de Guerra sediados no Nordeste, onde seguem um plano de instrução militar que os habilita a integrar a reserva mobilizável do País, prontos para atuarem na defesa da Pátria em situações de crise.

Além da formação militar, esses jovens recebem instruções programadas que promovem o desenvolvimento de valores, princípios, atributos cívicos, ética, moral, responsabilidade, e, ainda, voltadas à capacitação profissionalizante, tudo para contribuir na preparação desses jovens ao enfrentamento dos desafios da vida e serem muito bem sucedidos, prósperos, respeitados e participativos na construção de um País cada vez mais forte e desenvolvido.

Mais recentemente, o CMNE vem promovendo as chamadas “Feira de Empregabilidade”, em diversos municípios, visando ampliar as possibilidades de absorção desses jovens qualificados pelo mercado de trabalho.

O ano de 2026 trará um marco histórico para o Comando Militar do Nordeste: a incorporação, de forma voluntária, das primeiras mulheres ao Serviço Militar Inicial. Os estados de Pernambuco, Ceará e Bahia serão os primeiros, no Nordeste, a receberem essas jovens, em um total de 181, consolidando um avanço significativo na ampliação da participação feminina nas fileiras do Exército Brasileiro.

Em consonância com a Política Nacional de Defesa, que orienta a promoção de inciativas voltadas à ampliação do envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa Nacional, o CMNE instituiu a Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação (RNEEI), organizando fóruns regulares para tratar de temas atuais e de grande relevância para o País.

Olhando com firmeza para o futuro e no contexto da modernização do Sistema de Educação e Cultura do Exército, o CMNE vem prestando o apoio às iniciativas e tratativas visando a implantação da Escola de Sargentos do Exército, aqui em Pernambuco, cuja expectativa é a entrega à Nação Brasileira de um estabelecimento de ensino superior de referência na formação de militares e, ainda, o transbordamento de inúmeros benefícios à sociedade, de natureza econômica, social, ambiental, pesquisas acadêmicas, entre tantos outros.

Ainda com o olhar no futuro, destaco as muitas exitosas parcerias em curso, nas áreas acadêmicas, científico-tecnológica, gestão do meio-ambiente, preservação do patrimônio histórico nacional, entre outros, com os mais diversos setores, públicos e privados, em todos os estados do Nordeste. Parcerias essas que muito contribuem para a construção do Exército do Futuro, dispondo das capacidades operacionais que atendam ao enfrentamento das mais diversas ameaças à defesa nacional.

Concluindo este alusivo, é imperioso externar os mais amplos e efusivos agradecimentos e o mais profundo reconhecimento pelas valiosas e incalculáveis contribuições para o cumprimento da missão do Comando Militar do Nordeste:

Inicialmente, às instituições, autoridades e personalidades civis e militares pelas profícuas parcerias estabelecidas em prol do fortalecimento da capacidade do CMNE no atendimento das mais diversas demandas da Nação Brasileira. Muito obrigado por apoiarem o Exército Brasileiro – o exército de cada um dos brasileiros – o Exército Brasileiro com cada um de nós – um Patrimônio de toda a Nação Brasileira.

No ensejo, o CMNE, como representante maior do Exército Brasileiro no Nordeste, reforça o seu permanente compromisso de atuar de forma integrada, coordenada e com forte espírito colaborativo, em proveitosa interação com o conjunto das instituições públicas e privadas que fazem parte do nosso País, em todas as esferas e níveis, na construção de soluções para os desafios em prol da defesa nacional, do desenvolvimento do Brasil e da melhoria continua do bem-estar do povo brasileiro.

Ainda, aproveito para agradecer os agraciados com o Diploma de Amigo do Comando Militar do Nordeste. Fiquem certos que o apoio de cada uma das senhoras e senhores tem um valor enorme para o cumprimento da nossa missão.

Também agradeço o continuado apoio prestado pela belíssima Orquestra Criança Cidadã e, ainda, cumprimento pela muito bonita apresentação com que todos nós fomos brindados nesta manhã. Parabéns!

Por fim, é com enorme satisfação e por um indelegável dever de justiça que apresento os mais amplos agradecimentos aos integrantes do CMNE, de ontem e de hoje, profissionais competentes, sérios e comprometidos e que, com suas elogiosas atitudes diárias, vem honrando o valioso legado de Amor á Pátria deixado pelos Heróis de Guararapes, os exemplos de bravura e de Amor ao Brasil deixados pelos heróis da Força Expedicionária Brasileira, e o irrevogável compromisso firmado por cada um perante à Bandeira Nacional.

Muito obrigado!

Recebam a minha mais respeitosa continência! Parabéns Comando Militar do Nordeste! A força terrestre no Nordeste! Aqui nasceu a pátria!

Mais uma vez, muito obrigado pelas valiosas presenças. Tenham todos um ótimo dia.

Que Deus abençoe grandemente o CMNE, seus integrantes, familiares, o Nordeste e o querido Brasil. Pátria!”

História do CMNE

O Exército Brasileiro teve origem com a formação da pátria, após a primeira Batalha dos Guararapes, em 1648. A partir de então, a força se fez presente no Nordeste, com participação direta da Força Terrestre na defesa do Saliente Nordestino.

Após a II Guerra Mundial, o Exército Brasileiro assumiu nova estrutura administrativa e operacional, com a implantação da Zona Militar do Norte, que representou a origem mais remota do Comando Militar do Nordeste (CMNE).

Em 1956, a denominação foi alterada para IV Exército. Já no ano de 1979, o quartel-general foi transferido da rua do Príncipe. Neste espaço funciona hoje a sede do Hospital Militar de Área do Recife, para o Complexo Militar. Em 1985, a denominação foi alterada para Comando Militar do Nordeste. Hoje, esta instituição possui ampla sede, às margens da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

A missão central do CMNE é manter-se em permanente estado de prontidão, com o intuito de contribuir para a missão constitucional do EB, em qualquer ponto do território brasileiro, nas mais diversas situações, em prol do povo.

A instituição é composta pela 7ª Divisão de Exército, pelas 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares, pelo 1º Grupamento de Engenharia e pelas 7ª e 10ª Brigadas de Infantaria Motorizada. Possui como área de jurisdição os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Veja também