A- A+

dia do soldado Comando Militar do Nordeste comemora o Dia do Soldado A cerimônia comemorativa foi realizada nesta sexta-feira, no quartel-general localizado no bairro do Curado

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou uma cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado nesta sexta-feira (25), no quartel-general, no Recife.

A solenidade foi presidida pelo Comandante da 7ª Divisão de Exército, General de Divisão Raul, e contou com tropas das Organizações Militares sediadas em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

Na cerimônia, foram entregues condecorações às personalidades com serviços relevantes prestados ao Exército Brasileiro.

Solenidade foi realizada pelo CMNE | Foto: Divulgação

Entre as personalidades civis que prestigiaram o evento, estavam o deputado federal Eriberto Medeiros, ex-presidente da Alepe, o deputado estadual Renato Antunes, o Dr. Ricardo Essinger, Presidente da Fiepe, o cel PM Hercílio Mamede, secretário chefe da Casa Militar do Governo de Pernambuco e a reitora da Universidade de Pernambuco, profª. Dra. Maria do Socorro Cavalcanti.

Dia do Soldado

A data 25 de agosto faz referência ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, considerado o patrono do Exército Brasileiro.

Veja também

Boate Kiss STJ marca retomada de julgamento sobre incêndio na Boate Kiss