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DIA DO SOLDADO Comando Militar do Nordeste celebra Dia do Soldado com exposição, corrida e solenidade; confira Atividades gratuitas e abertas ao público incluem exposição de materiais militares no Parque Santana e corrida com largada no Forte do Brum

Em celebração ao Dia do Soldado, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) promove uma programação especial no Recife com eventos voltados para a população.



O ciclo de atividades comemorativas homenageia o trabalho de homens e mulheres que integram o Exército Brasileiro e relembra a trajetória do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono da instituição.

A agenda aberta ao público começa no próximo sábado (22), das 8h às 18h, com a Exposição de Material Militar no Parque Santana, na Zona Norte da capital pernambucana.



Na ocasião, os visitantes poderão conferir equipamentos operacionais, viaturas e materiais empregados pelo Exército em diferentes tipos de missões.



No domingo (23), a partir das 7h, ocorre a Corrida Duque de Caxias, com ponto de partida e chegada no histórico Forte do Brum, no Bairro do Recife,área central da cidade.





Corrida Duque de Caxias ocorre no próximo domingo (23). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O encerramento das homenagens será na terça-feira (25), data do nascimento de Duque de Caxias. A partir das 19h, o Pátio Forte Guararapes, sede do CMNE, recebe a solenidade oficial e o tradicional desfile das tropas.



Presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, o general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, a cerimônia terá caráter restrito a convidados e contará com a entrega de condecorações a militares e civis em reconhecimento aos serviços prestados à instituição.



Quem foi Duque de Caxias

Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é o patrono do Exército Brasileiro. Nascido em 1803, no Rio de Janeiro, destacou-se como militar e estadista e teve papel importante na consolidação da unidade nacional durante o Império.



Ao longo de sua trajetória, o Duque atuou em importantes episódios da história do País, como a Balaiada, Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai, em defesa da integridade do território brasileiro. Em sua homenagem, o Dia do Soldado é celebrado em 25 de agosto, data de seu nascimento.

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