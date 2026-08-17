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DIA DO SOLDADO

Comando Militar do Nordeste celebra Dia do Soldado com exposição, corrida e solenidade; confira

Atividades gratuitas e abertas ao público incluem exposição de materiais militares no Parque Santana e corrida com largada no Forte do Brum

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Comando Militar do NordesteComando Militar do Nordeste - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Em celebração ao Dia do Soldado, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) promove uma programação especial no Recife com eventos voltados para a população.

O ciclo de atividades comemorativas homenageia o trabalho de homens e mulheres que integram o Exército Brasileiro e relembra a trajetória do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono da instituição.

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A agenda aberta ao público começa no próximo sábado (22), das 8h às 18h, com a Exposição de Material Militar no Parque Santana, na Zona Norte da capital pernambucana.

Na ocasião, os visitantes poderão conferir equipamentos operacionais, viaturas e materiais empregados pelo Exército em diferentes tipos de missões.

No domingo (23), a partir das 7h, ocorre a Corrida Duque de Caxias, com ponto de partida e chegada no histórico Forte do Brum, no Bairro do Recife,área central da cidade.

 

48ª Corrida Duque de Caxias acontecerá no dia 23 de agostoCorrida Duque de Caxias ocorre no próximo domingo (23). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O encerramento das homenagens será na terça-feira (25), data do nascimento de Duque de Caxias. A partir das 19h, o Pátio Forte Guararapes, sede do CMNE, recebe a solenidade oficial e o tradicional desfile das tropas.

Presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, o general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, a cerimônia terá caráter restrito a convidados e contará com a entrega de condecorações a militares e civis em reconhecimento aos serviços prestados à instituição.

Quem foi Duque de Caxias
Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é o patrono do Exército Brasileiro. Nascido em 1803, no Rio de Janeiro, destacou-se como militar e estadista e teve papel importante na consolidação da unidade nacional durante o Império.

Ao longo de sua trajetória, o Duque atuou em importantes episódios da história do País, como a Balaiada, Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai, em defesa da integridade do território brasileiro. Em sua homenagem, o Dia do Soldado é celebrado em 25 de agosto, data de seu nascimento.

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