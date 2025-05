Comando Militar do Nordeste e DNIT assinam acordo de reflorestamento em áreas militares

A- A+

Visando intensa atuação no serviço de compensação ambiental, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) assinou, na manhã desta sexta-feira (30), um acordo de cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Salão de Guerra que fica na sede do Comando, no Curado, Zona Oeste do Recife. Diversas autoridades estiveram presentes (lista no final da reportagem).

A iniciativa deve custa R$ 5.955.035,15 milhões e visa à compensação ambiental das obras de duplicação da BR-101, nos lotes 6, 7 e 8, através do plantio de 161 mil mudas, em áreas de 97 hectares, visando ganhos diretos de sustentabilidade à sociedade local e ao estado de Pernambuco, em cumprimento às obrigações do DNIT de compensação ambiental por supressão vegetal realizada em projetos de obras públicas. A empresa Maia Melo vai executar os serviços.





Objetivos

* Manutenção da biodiversidade;

* Conservação de recursos naturais;

* Redução da poluição;

* Mitigação das mudanças climáticas;

* Prevenção da erosão do solo;

* Melhoria da qualidade do ar e da água;

* Redução de custos com desastres naturais.

Cronograma

Uma das áreas beneficiadas, neste primeiro momento, é a do Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), em Jaboatão dos Guararapes, durante o segundo semestre deste ano. Por lá, 53.700 mudas de espécies de Mata Atlântica serão semeadas, num espaço de 32 hectares.

Já no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), em Araçoiaba, onde será implantada a Escola de Sargentos de Armas (ESQ), que deve ser concluída até 2034, serão plantadas 91.300 mudas, em 55 hectares.

Para a partir do ano que vem, também existe a meta de realizar o plantio onde fica instalado o Campo de Instrução Fazenda Tanque de Ferro, em Lagoa Grande. Serão 16.700 mudas, numa área de 10 hectares.

Tipos de mudas

- Ipê-Branco;

- Pau-Ferro;

- Embiriba;

- Amescla-de-Cheiro;

- Ipê-Roxo;

- Murici;

- Cabatã-de-Leite;

- Embira-Vermelha;

O acordo entre os dois órgãos envolve o acompanhamento contínuo dos plantios compensatórios e a recuperação ambiental com vegetação característica da região. A parceria é um exemplo de como a integração entre duas instituições pode gerar benefícios duradouros, em meio à coletividade.

De acordo com o general de Brigada, Alessandro Silva, que é comandante do 1º Grupamento de Engenharia, a instituição de força terrestre reafirma, por meio dessa ação, o papel como agente ativo na defesa do território, da soberania nacional e do patrimônio ambiental do País, além de garantir a sustentabilidade das obras públicas do Governo Federal e manter a biodiversidade das áreas militares.

“O acordo tem, inicialmente, uma vigência de 5 anos. Na primeira fase, vai compreender o Campo de Instrução e o Parque Histórico. A segunda fase vai contemplar o Campo de Instrução Fazenda Tanque de Ferro. O objetivo desse acordo é melhorar a qualidade de vida da sociedade, particularmente em Pernambuco. A partir desse acordo, o Exército Brasileiro autoriza a utilização de áreas militares para que o DNIT promova esse plantio compensatório”, explicou.

Segundo Bruno Lezan Bittencourt, superintendente do DNIT em Pernambuco, o órgão também está atuando na duplicação da BR-423, que liga os municípios de São Caetano e Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

“Nesse segmento, também serão realizadas obras de replantio e compensação florestal, tanto dentro da área de domínio como em Lajedo e Garanhuns. Todas as obras do DNIT, tanto para aprovação como licenciamento, o órgão reconhece a importância socioambiental do reflorestamento e da preservação e executa planos de gerenciamento ambiental impostos pelo licenciamento, mas faz isso reconhecendo a importância dessa preservação”, comentou ele.

Autoridades presentes:

- General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro – Comandante Militar do Nordeste

- General de Brigada Alessandro da Silva – Comandante do 1º Grupamento de Engenharia

- General de Brigada Veterano Antônio Carlos De Souza – Chefe do Escritório do Subprograma da Escola de Sargentos do Exército (ESE)

- Bruno Lezan Bittencourt – Superintendente DNIT / PE

- Maurício Laranjeira – (Secretário Executivo) – representando o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco

- Cel Deacir Alves de Almeida Júnior – Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CMNIC)

- Cel Fábio dos Santos Menezes – Diretor do Parque Histórico Nacional dos Guararapes

- Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchôa – Prefeito de Araçoiaba

- Erico Furtado - Presidente do Comitê Empresarial da Indústria de Defesa (COMDEFESA)

- Roberto Santos – Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano – representando o Prefeito de Jaboatão dos Guararapes

- Sylvia Sátyro – Engenheira Ambiental / DNIT-PE

