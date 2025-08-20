A- A+

Semana do Soldado Comando Militar do Nordeste promove exposição do exército em shopping de Jaboatão Mostra traz equipamentos militares, moto e apresentações musicais a partir desta quarta (20) até o próximo sábado (23)

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) promove, a partir desta quarta-feira (20), uma exposição do exército em alusão à Semana do Soldado, no Shopping Guararapes, em Jaboatão, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A exposição de material de emprego militar é gratuita e acontece no corredor da Constance do shopping, das 10h às 22h. O evento segue até o próximo sábado (23).

A mostra reúne equipamentos utilizados pelo Exército Brasileiro em missões e operações, além de itens históricos da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Estarão em exibição motocicletas usadas em escoltas de autoridades, banners e materiais informativos sobre formas de ingresso nas Escolas Militares.

A programação da exposição também inclui apresentações musicais. Na quinta-feira (21), a banda do CMNE se apresenta na Praça de Alimentação, às 18h.

Já no sábado (23), quem sobe ao palco é a banda de música do Colégio Militar do Recife, às 18h, encerrando as comemorações.

Serviço

Exposição de Material de Emprego Militar no Shopping Guararapes

Quando: 20 a 23 de agosto de 2025 (quarta a sábado)

Local: Corredor da Constance

Horário: 10h às 22h, Gratuita



Apresentações Musicais na Praça de Alimentação

21/08 (quinta) | 18h | Banda do CMNE

23/08 (sábado) | 18h | Banda de Música do Colégio Militar do Recife

Com informações da assessoria



