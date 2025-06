A- A+

COMUNICAÇÃO Comando Militar do Nordeste homenageia profissionais da imprensa Reconhecimento destaca papel da comunicação nordestina na cidadania, na defesa nacional e no desenvolvimento regional

No Dia da Imprensa, celebrado neste 1º de junho, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) divulgou uma nota oficial em que parabeniza os jornalistas e veículos de comunicação da região pelo trabalho desempenhado com ética, responsabilidade e compromisso com a verdade.

A instituição destacou o papel essencial da imprensa na consolidação da cidadania e na construção de uma sociedade informada, crítica e participativa.

Segundo o texto, os profissionais da comunicação são parceiros estratégicos na difusão dos valores de defesa nacional, ao contribuírem para ampliar o entendimento da população sobre as atribuições das Forças Armadas, como a proteção da soberania, a manutenção da paz e o apoio às ações sociais em benefício da população.

O CMNE também ressaltou o papel da imprensa nordestina na valorização das potencialidades regionais.

Para o Comando, o trabalho jornalístico é aliado na promoção do desenvolvimento sustentável do Nordeste, ao dar visibilidade às iniciativas, aos desafios e às conquistas que impulsionam o progresso da região.

Ao final da nota, o Comando reafirmou seu respeito e agradecimento aos comunicadores da região, enaltecendo a dedicação e a coragem com que fortalecem os laços entre a sociedade e as instituições.

