Serviço Militar Comando Militar do Nordeste incorporará 75 mulheres ao Serviço Militar Inicial na próxima terça (2) A cerimônia acontece às 18h30, no Quartel-General do Comando da 7ª Região Militar, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife

O Comando Militar do Nordeste realizará, na próxima terça-feira, 2 de março, a incorporação de 75 mulheres voluntárias ao Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF). A cerimônia será realizada às 18h30, no Quartel-General do Comando da 7ª Região Militar, na Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

O evento reunirá autoridades militares, além de familiares e amigos das voluntárias, para presenciar um marco histórico para as Forças Armadas e para o país.

SMIF

O ingresso do público feminino no Serviço Militar Inicial marca um capítulo inédito na história do Brasil: pela primeira vez, mulheres poderão realizar o alistamento e servir como soldados, ampliando a participação feminina na Força Terrestre.

Em Pernambuco, 1.744 jovens realizaram o alistamento. Durante o recrutamento, as voluntárias passaram por um rigoroso processo seletivo, incluindo exames médicos e testes, com o objetivo de identificar competências técnicas e comportamentais necessárias ao desempenho das atividades militares.

A seleção assegura que as mulheres estejam aptas para iniciar a formação básica e cumprir as missões atribuídas ao Exército.

Durante a solenidade, as jovens realizarão o ato formal de incorporação, simbolizando o compromisso com a Pátria e o início de uma nova etapa em suas trajetórias pessoais e profissionais. Após a cerimônia, elas darão início ao período de instrução militar, que contempla treinamentos físicos, técnicos e disciplinares.

