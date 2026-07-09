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ANIVERSÁRIO Comando Militar do Nordeste lança peças comemorativas em celebração aos 80 anos da instituição Lançamento faz parte da agenda comemorativa programada para celebrar a trajetória do CMNE e reforçar laços com a sociedade pernambucana e nordestina

Na tarde desta quinta-feira (9), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou a solenidade de lançamento de quarto peças comemorativas em celebração aos 80 anos da instituição, no pátio do Quartel-General Forte Guararapes, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

O evento, que contou com a presença do comandante Militar do Nordeste, general Francisco Carlos Machado, faz parte da agenda comemorativa programada pelo CMNE para celebrar a trajetória da instituição e reforçar laços com a sociedade pernambucana e nordestina.

Na ocasião, foram lançados um livro e uma moeda comemorativa, uma edição especial da Revista Verde Oliva e um Selo Postal exclusivo, em parceria com os Correios. Também foi inaugurado um monumento em homenagem à Batalha dos Guararapes, no pátio do CMNE.

"Cada uma das homenagens preserva essa história de uma maneira diferente. Não são apenas cinco objetos. São cinco linguagens, cinco maneiras distintas também de dialogar com o futuro", declarou o comandante militar durante a cerimônia.

Memória

Ao explicar cada peça comemorativa, o general definiu o livro como a memória organizada não apenas dos fatos, mas também das pessoas. Transformando acontecimentos em conhecimento. A revista apresenta o que o CMNE é atualmente, abordando suas capacidades, atuação profissional, além da integração com a sociedade e visão de futuro.

As moedas, segundo o comandante, transformam acontecimentos em símbolos. "São pequenas, mas atravessam gerações. Passam de mão em mão e chegam aos acervos, ajudando a preservar aquilo que uma sociedade considera digno de permanecer", disse.

O general Francisco Carlos Machado, comandante Militar do Nordeste. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Sobre o selo, o general Francisco Carlos Machado destacou como uma maneira discreta de fazer com que a história do CMNE ultrapasse os limites do Quartel-General. "Ele possui um simbolismo muito próprio, nasce para circular e leva consigo uma mensagem", afirmou o general.

O painel dos Guararapes, uma reprodução da obra "A Batalha dos Guararapes ", modifica o espaço institucional do pátio da sede do comando. A pintura a óleo é do artista brasileiro Victor Meirelles, que retrata o primeiro confronto da Batalha dos Guararapes, ocorrido em 1648, na Capitania de Pernambuco.

"A partir de hoje, a efeméride ocorrida nos Montes Guararapes passa a fazer parte do cotidiano do CMNE. Ela estará ali, silenciosamente, lembrando onde nasceu uma das referências permanentes do Exército Brasileiro", concluiu o oficial.

Celebrações pelos 80 anos do CMNE

Entre as atividades já realizadas estão o Circuito das Batalhas de Orientação, competição esportiva que alia o rigor do treinamento militar à precisão técnica da navegação terrestre. Foi realizado no último domingo (5) em conjunto com a 2ª etapa do 14º Campeonato Pernambucano de Orientação (Campori).

Também houve a sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) e as apresentações da Banda de Música do CMNE e da Orquestra Criança Cidadã no Teatro Santa Isabel no último mês de junho.

Concluindo o ciclo de atividades, na noite do próximo dia 23 de julho, véspera do octogésimo aniversário, haverá a Formatura Geral (solenidade militar), que reunirá a tropa e autoridades para celebrar os 80 anos do CMNE, a patir das 19h30, no pátio da sede do comando.

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