AÇÃO Comando Militar do Nordeste promove ação cívico-social em Jaboatão dos Guararapes Primeiro dia de atividades celebra a Semana do Exército; local contou com vários módulos de atendimento, entre eles: serviços, saúde, humanidade, emprego e atividades artísticas

O primeiro dia da ação cívico-social do Comando Militar do Nordeste (CMNE) aconteceu no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, neste sábado (5), em Jaboatão. O local contou com diversos módulos de atendimento, entre eles: serviços, saúde, humanidade, emprego e atividades artísticas.

O Comando Militar no Nordeste (CMNE) promove o evento para celebrar a Semana do Exército, homenageando os feitos dos Heróis do Guararapes.

Neste domingo, o evento continuará com as atividades a todo vapor. Todos os servições disponíveis neste sábado (5) estarão disponíveis amanhã.

O comandante da 7ª Região Militar e General do Exército Braisileiro, Sérgio Queiroz, ressaltou a importância da atividade promovida pelas Forças Armadas.

"Hoje, fizemos a abertura da Semana do Exército, com o hasteamento do Pavilhão Nacional no Mirante do Parque, um marco histórico para o Exército Brasileiro. Este é o berço da nossa nacionalidade, onde a união de negros, brancos, indígenas e mestiços deram origem ao Exército Brasileiro. Essa união, que forjou o nosso Exército, não poderia ser celebrada em um local melhor para iniciar as atividades da Semana do Exército, senão aqui, no Parque Histórico, com uma atividade como esta, uma ação cívico-social que representa integração e união, exatamente como foi em 1648", ressaltou.

Ação cívico-social do Exército Brasileiro. Na Foto: General de divisão Sérgio Queiroz | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O comandante reforça os trabalhos realizados pelos militares, que visam ajudar a população da RMR.

"Aqui na nossa CIS, temos dois grandes módulos: um módulo de saúde, centrado no Hospital de Campanha do Exército. Esse hospital, aliás, esteve ano passado na Operação Taquari, apoiando os nossos irmãos no Rio Grande do Sul durante as enchentes. Ele está aqui hoje, com uma série de clínicas atendendo à população. O outro módulo é o de cidadania, oferecendo serviços como identificação, apoio jurídico e diversos outros atendimentos à população", destacou. "Temos também uma exposição de material de emprego militar, uma área para as crianças, barbearia e uma série de serviços em homenagem à população de Pernambuco, especialmente à de Jaboatão dos Guararapes. Este é o início das comemorações da Semana do Exército Brasileiro", completou.

No dia 11 de abril, a Banda do Comando Tático Nordeste irá se apresentar no Marco Zero, a partir das 16h. Já no dia 12 de abril, terá uma exposição de material de emprego militar no Parque da Tamarineira.

"O Exército é uma instituição de todos os brasileiros, é um orgulho para nós, e é uma grande alegria poder estarmos juntos com a população, com a Prefeitura de Jaboatão, com o Estado de Pernambuco, numa ação tão bonita como essa, celebrando o nosso Exército Brasileiro", reforça o general.

A professora Isonete Ventura, 45, comenta que trouxe o filho para tirar a identidade e aproveitou a disponibilidade do espaço para realizar outras atividades.

"Eu trouxe meu filho para tirar a identidade dele e gostei muito do espaço. A disponibilidade de consultas médicas e exames aqui é excelente. Aproveitei também para trazer ele aqui para o parque. Muito bom, gostei bastante! Estão de parabéns", concluiu.

