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O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza, nesta quinta-feira (19), a tradicional formatura comemorativa ao Dia da Bandeira Nacional. A Cerimônia acontece a partir das 11h40, no Quartel-General Forte Guararapes, sede do comando, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.



O ato será presidido pelo comandante militar do Nordeste, general de Exército Francisco Carlos Machado Silva.





Durante a programação, estão previstos o hasteamento do Pavilhão Nacional, a leitura da Ordem do Dia pelo comandante, a cerimônia de incineração de bandeiras inservíveis e a execução do Hino à Bandeira.



Instituído em 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da República, o Dia Nacional da Bandeira celebra a criação do atual pavilhão verde e amarelo.



A solenidade tem como objetivo homenagear o símbolo máximo da Pátria, estimular o respeito às tradições do país e fortalecer o civismo entre os integrantes da força terrestre e a sociedade civil, ressaltando o papel do Exécito Brasileiro na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o país.



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