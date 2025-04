A- A+

Clima Comando Militar do Nordeste promove evento sobre mudanças climáticas Evento acontece nesta quarta-feira (02), no auditório do CMNE, a partir das 8h

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) promove na próxima quarta-feira (02), no auditório do CMNE, a I Jornada de Estudos Estratégicos. Levando como base o atual cenário geopolítico e os desafios do tempo presente, o evento discutirá os impactos das mudanças climáticas para a defesa nacional.

Debatendo o problema sobre uma ótica local, o CMNE oferece uma programação que terá como temática central “As consequências das mudanças climáticas na Região Nordeste e as implicações para a defesa”.

Dessa forma, os participantes serão convidados durante o evento a debater os desafios das instituições responsáveis pela defesa nacional em tempos de transformações nos padrões de temperatura e clima do planeta. Para isso, serão considerados os cenários mundial e nordestino, destacando as consequências para Pernambuco, bem como as estratégias necessárias de mitigação e adaptação.

A recepção e credenciamento dos participantes será iniciada a partir das 8h, com a abertura do evento às 9h. No primeiro bloco de palestras, a professora Drª Francis Lacerda, representante do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), iniciará os trabalhos com o tema “A emergência climática e os desafios para o Nordeste brasileiro - para onde estamos indo?”.

Na sequência, encerrando a primeira parte, será a vez do Cel. Dr. Helder de Barros Guimarães viabilizar a discussão: “O impacto das mudanças climáticas no emprego futuro das forças armadas”.

Cronograma de palestras da I Jornada de Estudos Estratégicos

Ao retornar do intervalo, os professores doutores Thomas Kiss e Paulo Gama, representantes da Pacto Global e do Instituto Avançado de Tecnologia e Informação (IATI), respectivamente, irão debater “Inovação e engajamento empresarial: o papel do setor privado na transição energética e na resiliência climática do Nordeste”.

Encerrando o ciclo de palestras, a Prof Drª Ana Luíza Ferreira, representante da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco e Fernando de Noronha (Semas), trará um visão mais local com “Reflexos das mudanças climáticas no Nordeste brasileiro, em particular, no Estado de Pernambuco”. Por fim, o Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) promoverá um debate de encerramento.

As inscrições para participação presencial já estão esgotadas. Contudo, ainda há a possibilidade de participar via transmissão online. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link.



Veja também