Comando Militar do Nordeste realiza nesta semana a a reunião principal do Core 2025

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza nesta semana, de 19 a 23 de maio, a Reunião Principal de Planejamento do Combined Operations and Rotational Exercises – 2025 (Exercício CORE 25).

O evento conta com a participação de militares do Exército Brasileiro e do Exército dos Estados Unidos da América, em um encontro de coordenação voltado ao alinhamento operacional entre as duas forças.

O ponto culminante da atividade ocorrerá no terceiro dia, quarta-feira (21), entre 13h e 15h30, com a apresentação detalhada do planejamento do exercício.

Reunião Principal de Planejamento

Na ocasião, serão expostos a composição dos meios orgânicos participantes, o esquema de movimentação e concentração das tropas, bem como os planos de comunicações, segurança, aviação, apoio de saúde e evacuação.

Também será apresentado, durante o encontro, o planejamento da atividade principal: o Exercício Tático com Tiro Real, que será conduzido durante o CORE 25.

O evento representa mais uma oportunidade de fortalecer o intercâmbio de experiências entre os dois Exércitos, especialmente no que diz respeito a métodos de instrução, organização e emprego de tropas, em um ambiente operacional singular: o bioma da Caatinga, exclusivo do semiárido brasileiro.

CORE 25

O exercício integrará os Exércitos Brasileiro e Norte-Americano em uma grande prática combinada no semiárido brasileiro. O objetivo será elevar a interoperabilidade entre as Forças, compartilhando experiências doutrinárias e Técnicas, Táticas e Procedimentos em ambientes áridos/semiáridos.

A operação, a ser realizada no bioma Caatinga, reforçará os laços históricos entre os países e incrementará, ainda mais, a integração e a cooperação histórica entre ambos os exércitos.

A edição deste ano ocorrerá nas cidades de Petrolina-PE e Lagoa Grande-PE, no período de 1º a 14 de novembro de 2025.

