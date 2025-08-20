A- A+

Exército Comando Militar do Nordeste realiza solenidade comemorativa ao Dia do Soldado nesta sexta-feira (22) A cerimônia homenageia o nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro

Nesta sexta-feira (22), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Pátio Forte Guararapes, sede do CMNE, no bairro do Curado, no Recife.

A cerimônia homenageia o nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro, e reconhece o trabalho e a dedicação dos homens e mulheres que integram as fileiras do Exército na Região Nordeste.

O evento será presidido pelo General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, e contará com a participação de autoridades civis, militares e público geral, além da entrega de condecorações a militares e civis que se destacaram por sua contribuição ao Exército Brasileiro e o tradicional desfile da tropa.

Duque de Caxias

Duque de Caxias, título concedido a Luís Alves de Lima e Silva, é o patrono do Exército Brasileiro. Nascido em 1803, no Rio de Janeiro, destacou-se como militar e estadista, sendo peça fundamental na consolidação da unidade nacional durante o Império. Atuou com destaque em conflitos como a Balaiada, a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai, sempre em defesa da integridade do território brasileiro.

Sua liderança firme e leal aos princípios de ordem e legalidade o tornaram símbolo de disciplina, patriotismo e compromisso com a nação. Em sua homenagem, o Dia do Soldado é celebrado em 25 de agosto, data de seu nascimento.

A atuação do Soldado

O soldado do Exército Brasileiro tem como principal atribuição a defesa da pátria, garantindo a soberania nacional e a integridade do território. Atua na manutenção da ordem, em operações de segurança, apoio à população em situações de calamidade e em missões de paz no exterior. Representa a base da estrutura militar, sendo símbolo de disciplina, coragem e comprometimento com os valores e deveres das Forças Armadas.

Com informações da assessoria.

