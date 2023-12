A- A+

REUNIÃO Combate à fome é o tema com maior convergência entre as propostas do Brasil na presidência do G20 Há expectativa de participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na reunião de quarta-feira (13)

Após o primeiro dia de reuniões em Brasília, que marcam o início da presidência rotativa do Brasil à frente do G20, o embaixador Maurício Carvalho Lyrio afirmou que as três principais propostas de trabalho apresentadas pelo Brasil tiveram boa aceitação pelo grupo, em especial a agenda de combate à fome e redução de desigualdade.

- O combate à pobreza e a fome certamente é um tema em que as visões e diferenças entre os países são menores. Nada mais urgente do que enfrentar esse tema, são 750 milhões de pessoa sem acesso à comida de forma regular, mais 2,1 bilhões que são pessoas com acesso irregular a alimentos. É uma tarefa urgente - afirmou.

Ele disse que há expectativa de participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na reunião de quarta-feira, mas a confirmação ficará a cargo do Palácio do Planalto.

- A participação do presidente está sendo avaliada. A princípio, ele virá, mas a questão do horário e forma, a presidência é que dará as informações, mas seria na quarta-feira.

O Brasil apresentou como três principais propostas ao grupo o combate à fome e à pobreza, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global.

Segundo o embaixador, as duas trilhas que norteiam os trabalhdos do G20, Sherpas e Finanças, terão reuniões esta semana. Na segunda-feira e na terça, haverá encontros sobre a trilha Sherpa, na quarta, reunião conjunta, e, na quinta e na sexta, apenas da trilha de finanças.

- No encontro de hoje, as propostas do Brasil foram bem recebidas. Entre elas a ideia de que as duas trilhas tenham coordenação. A sessão da manhã foi dedicada aos objetivos do G20, e linhas gerais da presidência brasileira, com reação muito boa. Na parte da tarde, falamos de métodos de trabalho da presidência brasileira, como concentrar esforços em resultados concretos - afirmou.

Reuniões no ano que vem

Ao todo, serão 130 reuniões ao longo do ano que vem espalhadas por 13 cidades do país: Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Foz de Iguaçu (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).

