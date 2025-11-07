A- A+

Políticas públicas Combate à Fome: Governo de Pernambuco inaugura nova cozinha comunitária em Saloá No Recife, a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) foi uma das 62 selecionadas para receber a Cozinha Solidária, do Programa Pernambuco Sem Fome

Na manhã desta sexta-feira (7), o município de Saloá celebrou a inauguração da Cozinha Comunitária Ubirajara Barbosa da Silva, localizada na Praça José Barbosa Sobrinho, no povoado de Iatecá. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo quatro dias de almoços e um de jantar por semana à população em situação de vulnerabilidade social.



A nova cozinha é fruto de uma parceria entre o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome, Políticas sobre Drogas (SAS) e a Prefeitura de Saloá, reforçando o compromisso conjunto com a segurança alimentar e o cuidado com quem mais precisa.

O equipamento homenageia o ex-prefeito Ubirajara Barbosa da Silva, que governou o município por dois mandatos e era conhecido por sua generosidade e apoio às famílias mais carentes da região.

Cozinha comunitária

Com equipe formada por coordenador, nutricionista, duas cozinheiras e dois auxiliares de serviços gerais, esta é a segunda cozinha comunitária do município, ampliando a rede de proteção social no Agreste.

“A chegada de mais uma cozinha comunitária ao Agreste é motivo de orgulho e reafirma nosso compromisso com o combate à fome. Cada unidade inaugurada representa um espaço de dignidade, cuidado e acolhimento. O Programa Bom Prato tem transformado vidas em Pernambuco, e seguiremos ampliando essa rede para garantir que nenhum prato falte à mesa de quem mais precisa”, destacou Felipe Medeiros, secretário executivo de Combate à Fome. Esta é a segunda cozinha comunitária do município. Foto: Franciele Sottero/SAS.

Esta é a segunda cozinha comunitária do município. Foto: Franciele Sottero/SAS.

Com a chegada deste equipamento, o Programa Bom Prato contabiliza 235 cozinhas em funcionamento, sendo 180 inauguradas pela atual gestão. Além disso, mais de 19 milhões de refeições servidas em Pernambuco, desde 2023.

Nova cozinha

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) foi uma das 62 selecionadas para receber a Cozinha Solidária, do Programa Pernambuco Sem Fome, iniciativa do Governo do Estado no combate à insegurança alimentar. Por meio do projeto, o Governo de Pernambuco oferece refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade.

Localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, a ABECC promove um projeto social voltado a práticas esportivas, aulas de matemática e português, além de atendimentos nas áreas de psicologia e nutrição.

No Recife, a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) foi uma das 62 selecionadas para receber a Cozinha Solidária, do Programa Pernambuco Sem Fome. Foto: Divulgação/ABECC.

“Agradecemos à governadora Raquel Lyra, a vice Priscila Krause e ao secretário Carlos Braga pela sensibilidade à pauta do enfrentamento à fome. A Cozinha Solidária é um programa exitoso que precisa servir de exemplo e ser replicado em todo o país. O nosso trabalho de criar condições para que os jovens possam construir um futuro promissor é incansável”, ressaltou o presidente da ABECC, Nildo Nery dos Santos Neto.

Thais Melo, coordenadora geral da ABECC, destacou a importância da conquista:

“Foi um esforço coletivo de todos da ABECC para que esse momento acontecesse. A Cozinha Solidária vai impactar diretamente na qualidade de vida dos nossos 150 alunos e de pessoas que vivem no entorno da nossa sede, e com isso, vamos transformando a realidade de muitas famílias, que é a nossa principal missão”, disse ela.

Veja também