Combate aos incêndios continua na Grécia, que espera novo recorde de calor

A Grécia ainda está atolada em uma onda de calor nesta terça-feira (25), com temperaturas máximas esperadas de 44°C, enquanto as chamas continuam arrasando partes das ilhas turísticas de Rodes, Corfu e Eubeia, perto de Atenas.

Esses incêndios, alimentados por ventos fortes, atingem também a Argélia, outro país do perímetro mediterrâneo particularmente exposto ao aquecimento global e onde já morreram 34 pessoas.

Na França, uma região do sudeste está sob nível máximo de vigilância devido ao risco "muito alto" de incêndios florestais em comparação com outras épocas do verão, segundo o serviço meteorológico.

Na capital grega, que suporta um calor extremo há mais de uma semana, o termômetro deve chegar a 41°C e no centro do país a até 44°C, segundo a agência meteorológica nacional EMY.

Essas temperaturas muito altas, que surgem depois de um fim de semana muito quente, vão continuar até quarta-feira, antes de uma queda esperada de até 5ºC a partir de quinta-feira, segundo o EMY.

Este país mediterrâneo, acostumado às altas temperaturas do verão, sofre uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, segundo os especialistas.

Na Grécia, o termômetro marcou 46,4°C em Gythio, na península do Peloponeso (sul), no domingo.

As altas temperaturas, aliadas aos fortes ventos que chegam às vezes a 60 km/hora no mar Egeu, provocaram grandes incêndios durante oito dias.

Os incêndios são especialmente devastadores em ilhas fortemente turísticas, como Rodes, na costa turca, e no outro lado do país, Corfu, no mar Jônico, enquanto a temporada turística está em pleno andamento.

A cerca de 100 quilômetros de Atenas, o sul da grande ilha de Eubeia também é devastado pelas chamas.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, avaliará a gravidade da situação nesta terça-feira com seu conselho de ministros.

Solidariedade

Em Rodes, onde foi realizada no fim de semana uma operação de evacuação inédita de cerca de 30 mil turistas e habitantes, mais de 266 bombeiros ainda tentam conter os incêndios pelo oitavo dia consecutivo.

"O que está acontecendo é trágico. A cidade recebeu ordem de evacuação, mas não pode ser abandonada. Estamos lutando para proteger nosso lugar", disse à AFP Vassilis Kalabodakis, presidente da comuna de Vati, no sudeste de Rodes.

A várias dezenas de quilômetros, no norte da ilha, voluntários ajudam turistas estrangeiros resgatados no sábado, que estão acampados há dois dias em uma escola.

Cerca de 200 ainda estão lá depois de terem que fugir no sábado e no domingo de hotéis e casas de férias, ameaçados pelas chamas.

"Os funcionários da escola foram imediatamente mobilizados e dezenas de voluntários se ofereceram para ajudar. A magnitude da solidariedade supera nossas expectativas", disse à AFP o diretor da escola, Kyriakos Kyriakoulis.

No outro extremo do país, no norte de Corfu, onde cerca de 2.500 pessoas foram evacuadas preventivamente entre domingo e segunda-feira, 62 bombeiros, um helicóptero e dois bombardeiros de água combatem os incêndios, segundo os bombeiros.

Perto da cidade de Karistos, no sul da Eubeia, 93 bombeiros e dois bombardeiros de água lutavam contra as chamas.

Na Argélia, pelo menos 34 pessoas, incluindo 10 soldados, morreram nos intensos incêndios destes dias.

