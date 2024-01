A- A+

oriente médio Combatente do Hezbollah morre em ataque atribuído a Israel no Líbano

Um ataque com drone atribuído a Israel matou um combatente do Hezbollah neste domingo no sul do Líbano, anunciado à AFP em fonte próxima ao movimento libanês.

Segundo um funcionário dos serviços de segurança do Líbano, o ataque foi direcionado a um comandante do Hezbollah.

O ataque, que atingiu um veículo, “matou um membro da segurança do Hezbollah”, disse o funcionário, acrescentando que o alvo seria um comandante que estava em outro carro.

Uma fonte próxima do Hezbollah acrescentou que o ataque também feriu um civil que estava próximo ao veículo, mas negou que um comandante fosse o alvo.



Mais tarde, a imprensa estatal informou que a ferida, uma libanesa, morreu no hospital.

A agência estatal libanesa de notícias (ANI) informou que um ataque contra um carro em Kafra, no sul, matou uma pessoa e deixou vários ferimentos leves.

Segundo a agência, um "drone israelense" atingiu um veículo perto de um posto de controle do Exército em Kafra, a cerca de 10 km da fronteira entre Israel e Líbano, onde a tensão aumenta devido à guerra em Gaza.

O Exército israelense confirmou que realizou "ataques contra infraestruturas terroristas (...) pertencentes à organização terrorista Hezbollah".

