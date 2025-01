Combatentes jihadistas matam pelo menos 40 agricultores na Nigéria

A- A+

Combatentes jihadistas mataram pelo menos 40 agricultores no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, o epicentro da insurreição jihadista do Boko Haram e de seu rival Estado Islâmico na África Ocidental, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira (13).

Combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês) reuniram dezenas de agricultores na localidade de Dumba, às margens do lago Chade, na tarde de domingo e os mataram a tiros, disse em um comunicado Usman Tar, comissário de informação do estado de Borno.

O governo local ordenou que as tropas militares que lutam contra os jihadistas na região "procurem e aniquilem os elementos insurgentes" que operam em Dumba e seus enclaves na região do lago Chade, disse Tar.

Os agricultores "se afastaram" do limite de segurança estabelecido pelas tropas para agricultura e pesca nesta área dominada pelo ISWAP e pelo Boko Haram, repleta de minas terrestres e "propensa a ataques noturnos", acrescentou o comissário.

O Lago Chade, que abrange Nigéria, Níger, Camarões e Chade, serve como santuário para grupos jihadistas, que o usam como base para lançar ataques no país.

De acordo com um relatório confidencial dos serviços de inteligência nigerianos consultado pela AFP, o número de vítimas deste último ataque "pode ultrapassar 100 pessoas".

