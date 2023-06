A- A+

conflito Combates e incêndio perto de fábrica militar na capital do Sudão Os incidentes ocorreram um dia depois que grupos paramilitares anunciaram a apreensão da maior instalação da indústria militar no Sudão

O exército regular do Sudão e as Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares travaram combates nesta quinta-feira (8) perto de um importante complexo militar na capital do país, disseram testemunhas à AFP.

Os incidentes ocorreram um dia depois que grupos paramilitares anunciaram a apreensão do complexo de Yarmouk, a maior instalação da indústria militar no Sudão.

"Ouvimos tiros e confrontos" no sul de Cartum, perto do complexo de Yarmouk, disseram testemunhas à AFP.

Na madrugada de quarta-feira para quinta-feira, testemunhas no local também relataram barulho alto e um incêndio após a explosão de um dos tanques da instalação petrolífera de Al Shajara, perto de Yarmouk.

Embora a causa do incêndio não tenha sido determinada, testemunhas dizem que os arredores da instalação, de onde ainda saíram vozes de fumaça nesta quinta-feira, foram palco de combates por mais de 48 horas.

Na quarta-feira (7), a FAR anunciou em um comunicado que assumiram o controle de Yarmouk e "seus estoques de munição" depois que os soldados regulares fugiram.

Também postaram um vídeo no Twitter mostrando um depósito com metralhadoras, morteiros e grandes corpos de munição.

A guerra entre o exército do general Abdel Fatah al Burhan e os paramilitares derrotados pelo general Mohamed Hamdan Daglo deixou mais de 1.800 mortos desde que começou, em 15 de abril.

Além disso, quase dois milhões de pessoas perderam suas casas, das quais mais de 476 mil se refugiaram em países vizinhos, segundo os últimos dados da ONU.

