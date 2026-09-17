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Internacional Combates entre forças do governo e houthis deixam dezenas de mortos no Iêmen Ao menos 23 soldados das forças governamentais morreram em ataques com mísseis e drones lançados pelos houthis nas províncias de Taiz e Lahij

Os combates entre as forças governamentais do Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita, e os rebeldes houthis deixaram ao menos 63 mortos nesta quinta-feira (17), enquanto Riade e seus aliados tentam conter o grupo alinhado ao Irã, que tomou posições estratégicas no país.

Ao menos 23 soldados das forças governamentais morreram em ataques com mísseis e drones lançados pelos houthis nas províncias de Taiz e Lahij, afirmou uma autoridade militar ligada ao governo.

Do lado dos houthis, fontes militares relataram a morte de 40 combatentes em ataques aéreos sauditas e confrontos terrestres.

Após anos de trégua na guerra civil, o Iêmen foi arrastado em julho para o conflito no Oriente Médio, desencadeado no fim de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Os houthis, que desde 2014 enfrentam o governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita, assumiram na semana passada o controle da costa iemenita banhada pelo Mar Vermelho, ampliando seu domínio sobre o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb.

A situação ameaça as exportações de petróleo da Arábia Saudita, maior exportadora mundial de petróleo bruto, que vinha priorizando essa rota, responsável por ligar o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, após o Irã bloquear Ormuz, do outro lado da península.

Esta semana, a Arábia Saudita acusou os houthis de lançar um ataque contra a cidade sagrada de Meca. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil saudita informou a primeira vítima fatal no país desde o início dos ataques promovidos pelo grupo.

"A queda de estilhaços de um drone interceptado na província de Taif causou a morte de uma pessoa, deixou duas feridas e provocou danos materiais em diversos edifícios e veículos", informou a agência em comunicado divulgado nas redes sociais, acrescentando que a vítima era um cidadão iemenita.

Imagens divulgadas pela mídia estatal saudita mostraram vidros de carros e vitrines de lojas destruídos pelos estilhaços, além de danos em edifícios próximos.

Arábia Saudita sob pressão

Mais cedo, os houthis afirmaram que "aviões de guerra do inimigo saudita atacaram três torres de telecomunicações" na província de Taiz e que bombardeios contra a localidade de Abs deixaram um civil morto e outro ferido, segundo a emissora Almasirah.

Posteriormente, o veículo alinhado aos houthis informou que "três crianças morreram e vários cidadãos iemenitas ficaram feridos em ataques dos mercenários apoiados pela Arábia Saudita", em referência ao governo do Iêmen reconhecido internacionalmente.

Em julho, a frágil trégua firmada em 2022 entre os houthis e o governo foi rompida depois que o grupo permitiu o pouso de uma aeronave iraniana na capital, Saná, desafiando o controle saudita sobre o espaço aéreo iemenita e desencadeando uma nova onda de ataques.

Na ocasião, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e passaram a atacar suas embarcações e território, aumentando a pressão econômica sobre o país, já fortemente afetado desde o início do conflito no Oriente Médio.

A retomada dos combates no Iêmen, o país mais pobre da península arábica, obrigou mais de 100 mil pessoas a deixar suas casas, segundo números divulgados nesta semana pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

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