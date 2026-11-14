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violência Combates entre grupos armados e milícias deixam mais de 50 mortos no noroeste da Nigéria Os grupos atacam aldeias, matam e sequestram seus habitantes, saqueiam as casas antes de incendiá-las

Mais de 50 pessoas morreram em confrontos entre grupos armados e milícias locais no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, em um novo episódio de violência nesta região conturbada, informaram moradores à AFP neste sábado (14).

Zamfara é um de vários estados do noroeste e do centro da Nigéria aterrorizados por grupos que se dedicam aos sequestros para pedir resgates e ao roubo de gado.

Os grupos atacam aldeias, matam e sequestram seus habitantes, saqueiam as casas antes de incendiá-las. A população os chama de "bandidos".

Na quinta-feira, milicianos da aldeia de Zoma, no distrito de Bukkuyum, emboscaram e trocaram tiros com alguns "bandidos" que atravessavam a região depois de sequestrarem várias pessoas no distrito vizinho de Gummi, segundo os moradores.

"Nossos milicianos mataram 44 bandidos (...) Também perdemos nove milicianos nos combates", declarou um chefe da aldeia que pediu para não ser identificado por motivos de segurança.

As informações sobre os ataques dos grupos armados em regiões remotas costumam chegar com atraso devido às comunicações precárias e ao isolamento das áreas afetadas.

Um porta-voz da polícia do estado de Zamfara disse à AFP que as autoridades ainda não receberam informações detalhadas sobre os confrontos.

A Nigéria terá eleições presidenciais em janeiro em meio à insegurança e às dificuldades econômicas, provocadas pela inflação elevada.

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