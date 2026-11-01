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GUERRA Combates no oeste do Iêmen deixam mais de 300 mil deslocados, segundo ONU Após quatro anos de uma trégua frágil, a guerra civil no Iêmen foi retomada em julho

Mais de 300 mil pessoas foram deslocadas no Iêmen devido à intensificação dos combates no oeste do país, a grande maioria deles nos últimos dois meses, informou a ONU neste domingo (1º).

Após quatro anos de uma trégua frágil, a guerra civil no Iêmen foi retomada em julho, em meio ao contexto do conflito regional entre Estados Unidos e Irã.

As hostilidades se agravaram quando os houthis, alinhados ao Irã, tomaram em setembro áreas estratégicas na costa do Mar Vermelho, no oeste do país. A Arábia Saudita, em apoio ao governo reconhecido internacionalmente, intensificou seus bombardeios.

Em comunicado, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) pediu às partes em conflito que “protejam os civis e os trabalhadores humanitários e garantam um acesso humanitário seguro e sem obstáculos”.

“As famílias no Iêmen são novamente obrigadas a fugir, muitas vezes tendo apenas as roupas do corpo”, declarou Abdusattor Esoev, chefe da missão da OIM no Iêmen.

"Elas têm necessidade urgente de abrigo, alimentos, água potável e atendimento médico. Sem mais financiamento, milhares de famílias correm o risco de ficar sem ajuda de que chamam desesperadamente", alertou.

O avanço dos houthis ao longo da costa do Mar Vermelho permitiu ao grupo fortalecer seu controle sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, uma importante rota marítima por onde transitam mercadorias asiáticas destinadas à Europa.

Desde então, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita vem bombardeando posições houthis, que respondeu multiplicando os ataques em território saudita.

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