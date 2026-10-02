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Guerra no Oriente Médio Combates no sudoeste do Iêmen deixaram mais de 80 mortos em 24 horas Pelo menos 55 combatentes antigovernamentais morreram na província de Taiz, em particular nos ataques aéreos, indicaram fontes militares houthis

Os confrontos no sudoeste do Iêmen entre os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, e as forças governamentais respaldadas pela Arábia Saudita deixaram mais de 80 mortos nas últimas 24 horas, informaram nesta sexta-feira (2) à AFP fontes dos dois lados.

Pelo menos 55 combatentes antigovernamentais morreram na província de Taiz, em particular nos ataques aéreos, indicaram fontes militares houthis. Do lado governamental, fontes oficiais informaram a morte de 26 militares.

Os combates aconteceram em várias frentes, tanto no interior quanto nas zonas montanhosas das regiões costeiras recentemente conquistadas pelos houthis.

As forças pró-iranianas, que atualmente controlam a capital, grande parte do norte do país e o litoral do Mar Vermelho, tentam cercar Taiz, capital da província de mesmo nome.

Taiz é a terceira cidade mais populosa do Iêmen, que permanece majoritariamente nas mãos do governo no sudoeste do país.

Na quinta-feira (1), os houthis destruíram uma ponte estratégica na estrada que liga as áreas controladas pelo governo até Aden, sede das autoridades reconhecidas pela comunidade internacional.

O enviado especial da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, afirmou que está "alarmado" com a intensificação dos combates na província e com "as informações extremamente preocupantes sobre vítimas, danos a infraestruturas e bloqueios de estradas que impedem os habitantes de deixar a região".

A província de Taiz "abriga a maioria dos iemenitas deslocados recentemente" pelos combates, ressaltou.

Após vários anos de relativa calma, o Iêmen voltou ao cenário de guerra em julho, um novo foco de tensão no Oriente Médio.

O conflito se agravou em setembro, quando os houthis lançaram uma ofensiva violenta que consolidou seu controle sobre o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, ponto de passagem crucial que conecta a Europa e a Ásia pelo Canal de Suez.

Os houthis atacam com frequência a Arábia Saudita, que lidera uma coalizão militar em apoio ao governo iemenita, e a frota do reino, principal exportador mundial de petróleo bruto.

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