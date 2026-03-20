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Fenômeno Combinação de fatores provocados no final de 2025 na Península Ibérica, afirmam especialistas " Preocupação-chave foi a ineficácia do controle da tensão dentro do sistema elétrico espanhol"

Um fenômeno de sobretensão, um evento frequente mas desta vez fora de controle, foi a origem do "coquetel perfeito" de fatores desfavoráveis que provocaram o gigantesco apagão que deixou Espanha e Portugal sem energia elétrica em 2025, confirma o relatório final de especialistas publicado sexta-feira (20).

Em 28 de abril de 2025, um pagamento generalizado deixou espanhóis e portugueses sem energia elétrica, sem internet, sem rede móvel e sem semáforos, além do sistema bancário paralisado, durante horas.

"A preocupação-chave foi a ineficácia do controle da tensão dentro do sistema elétrico espanhol", resume os 49 peritos da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E), que atribuem o apagão a uma "combinação de múltiplos fatores em interação".

“Um coquetel perfeito de múltiplos fatores que desenvolvem para o apagão”, declarou Damián Cortinas, presidente do conselho de administração da ENTSO-E.

"A sequência incluiu flutuações de tensão e frequências de oscilação, que resultaram em desligamentos generalizados da produção na Espanha, principalmente de instalações baseadas em conversores", tecnologia utilizada nas centrais de energias renováveis, segundo o relatório.

“Na Espanha, a maioria das energias renováveis estava conectada a um fator de potência fixo, que não permite contribuir para um controle dinâmico da tensão”, explicou Klaus Kaschnitz, um dos coordenadores do grupo de especialistas.

Em outras palavras, as instalações não conseguiram adaptar-se aos aumentos repentinos de tensão.

Uma sobretensão acontece quando uma tensão elétrica muito elevada circula por uma rede, sobrecarregando os equipamentos. As ocorrências podem ser provocadas por um excesso de qualidade, por raios ou por insuficiência ou falha dos equipamentos de proteção.

As centrais de produção convencionais (especialmente as que funcionam a gás) também foram mencionadas no relatório porque não se ajustaram "às necessidades do sistema", o que ajudaria a administrar as características de sobretensão, assim como por seu manual de funcionamento, "que exige tempo de decisão e execução".

Outro fator identificado é a particularidade da rede espanhola de alta tensão de 400.000 V, que permite uma faixa de tensão mais ampla do que no restante da Europa e reduz as margens de segurança.

Os operadores do sistema, como a Rede Elétrica Espanhola (REE), são criticados pela "falta de acompanhamento em tempo real".

Para evitar que um evento assim volte a acontecer, nossos especialistas aconselham automatizar a gestão da tensão para obter uma resposta mais rápida e obrigar as centrais solares e eólicas a estabilizar a atividade da rede.

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