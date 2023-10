A- A+

Feriadão Combinação de praia com feriadão deixa a praia de Boa Viagem, no Recife, movimentada De acordo com o Corpo de Bombeiros, banhistas respeitaram as orientações de segurança

Com o feriado de Nossa Senhora da Aparecida, e também com a celebração do Dia das Crianças, muitas pessoas aproveitaram o dia para curtir a Praia de Boa Viagem, no Recife. No local, famílias e grupos de amigos aproveitaram o dia de sol para praticar atividades físicas, tomar banho de mar e tomar uma boa água de coco.

A dona de casa Bárbara Braga, mãe de Heitor de 4 anos, está entre os que decidiram comemorar o feriado de sol. “Viemos curtir a praia hoje e comemorar o Dia das Crianças. O tempo está lindo e já que a gente não viajou, viemos para cá para Heitor brincar”, disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a movimentação na faixa de areia foi intensa durante a manhã, mas a maioria do público respeitou as orientações e o dia foi tranquilo.

Veja também

Guerra Sem conseguir sair do Egito, palestino sonha em voltar para Gaza para reencontrar família