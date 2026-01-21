A- A+

SAÚDE Combinar diferentes tipos de atividade física é a melhor opção para uma vida mais longa, diz estudo Cientistas ouviram mais de 11 mil pessoas com base em dois grandes estudos ao longo de 30 anos para chegar nos resultados

Embora um estilo de vida ativo continue sendo importante, praticar diferentes tipos de atividade física pode ser a melhor maneira de prolongar a vida, segundo um novo estudo publicado na revista BMJ Medicine.

Para explorar isso mais a fundo, os cientistas se basearam em dados de dois grandes estudos de coorte com avaliações repetidas de atividade física ao longo de mais de 30 anos: o Nurses' Health Study (121.700 participantes do sexo feminino) e o Health Professionals Follow-Up Study (51.529 participantes do sexo masculino).

Os participantes de ambos os grupos relataram suas características pessoais, histórico médico e informações sobre estilo de vida no momento da inscrição e, posteriormente, a cada 2 anos, preenchendo questionários.

Em ambos os grupos, foram registadas informações sobre caminhada, jogging, corrida, ciclismo (incluindo em bicicletas ergométricas), natação em raias, remo ou calistenia, ténis e squash, a partir de 1986.

Posteriormente, foram adicionadas perguntas sobre treinamento com pesos ou exercícios de resistência; exercícios de baixa intensidade, como ioga, alongamento e tonificação; outras atividades vigorosas, como cortar a grama; trabalho ao ar livre de intensidade moderada, como manutenção e jardinagem; e trabalho ao ar livre de alta intensidade, como cavar e cortar.

Além disso, os pesquisadores também perguntaram aos participantes se eles subiam escadas frequentemente.

Resultados

A análise dos níveis totais de atividade física baseou-se em 111.467 participantes: 70.725 do Nurses' Health Study e 40.742 do Health Professionals Follow-Up Study. O número máximo de atividades físicas individuais foi de 11 no Estudo de Saúde das Enfermeiras e de 13 no Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde.

Caminhar foi o tipo de atividade física de lazer mais frequente em ambos os grupos; os homens eram mais propensos a correr e fazer jogging do que as mulheres.

Os participantes com níveis mais elevados de atividade física também apresentaram menor probabilidade de ter fatores de risco para a saúde, incluindo tabagismo, hipertensão e colesterol alto. Além disso, também apresentaram maior probabilidade de ter menor peso, consumir álcool, ter uma alimentação mais saudável, ser mais integrados socialmente e praticar mais atividades físicas.

Durante o período de monitoramento de mais de 30 anos, 38.847 pessoas morreram — sendo 9.901 por doenças cardiovasculares, 10.719 por câncer e 3.159 por doenças respiratórias.

A atividade física total e a maioria dos tipos individuais de atividade física, com exceção da natação, foram associadas a um menor risco de morte por qualquer causa. Caminhar foi associado ao menor risco de morte (17%), enquanto subir escadas foi associado a um risco 10% menor.

Para as outras atividades físicas os riscos de morte ficaram assim: tênis, squash 15% menor; remo ou calistenia 14% menor; musculação ou exercícios de resistência 13% menor; corrida 13% menor; caminhada risco 11% menor; e ciclismo 4% menor.

Uma maior variedade de atividades físicas foi associada a um menor risco de morte. Após ajuste para a quantidade, a prática da mais ampla gama de atividades físicas foi associada a uma redução de 19% no risco de morte por todas as causas e a uma redução de 13% a 41% no risco de morte por doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias e outras causas.

Os pesquisadores, entretanto, afirmam que o estudo tem suas limitações. Como por exemplo ele ser um estudo observacional, ou seja, não permite tirar conclusões definitivas sobre causa e efeito. Além disso, os dados foram autorrelatados pelos participantes, em vez de serem medidos objetivamente.

Os participantes também eram predominantemente brancos, o que pode limitar a generalização dos resultados, sugerem os autores.

“De modo geral, esses dados corroboram a ideia de que o envolvimento a longo prazo em múltiplos tipos de atividade física pode ajudar a prolongar a expectativa de vida”, escreveram os autores.

Veja também