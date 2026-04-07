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LÍBANO Comboio de ajuda do Vaticano é obrigado a retroceder por disparos no Líbano Segundo a agência de notícias libanesa NNA, o comboio do núncio apostólico "teve de recuar após mais de duas horas de espera"

Um comboio de ajuda do núncio apostólico no Líbano para aldeias cristãs teve de dar meia-volta após ser alvo de disparos nesta terça-feira (7), informou uma fonte de segurança à AFP.

O comboio era escoltado pelo batalhão francês da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e se dirigia à aldeia de Debl, perto da fronteira com Israel, detalhou.

Quando se aproximava da área, foi atingido por disparos que causaram danos aos veículos, contou a mesma fonte, sem mencionar feridos.

Várias aldeias cristãs da região fronteiriça estão presas em meio aos confrontos entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Segundo a agência de notícias libanesa NNA, o comboio do núncio apostólico “teve de recuar após mais de duas horas de espera” numa localidade “próxima de Bint Jbeil [...] devido a tiroteios e à intensificação dos combates”.

Os habitantes destas localidades cristãs se recusam a deixá-las, como pede o exército israelense, que avança na zona fronteiriça do sul do Líbano. Eles carecem de bens de primeira necessidade, medicamentos e leite infantil, segundo uma campanha de doações divulgada pelo município de Rmeich nas redes sociais.

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