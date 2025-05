A- A+

TRANSFORMADOR Após problema hidráulico, comboio do transformador segue para Abreu e Lima; viagem retoma segunda Veículo apresentou problema quando chegou ao viaduto do Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e precisou realizar uma manutenção

Cerca de cinco horas após enfrentar um problema no comando hidráulico, o comboio que transporta um transformador de energia de grandes dimensões de Pernambuco até a Paraíba voltou a andar.



O problema ocorreu quando a combinação de veículos passava pelo viaduto do Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), por volta das 7h desta sexta-feira (2).

Em razão do problema que exigiu reparo, o transformador, que antes seguiria para Igarassu, deverá ficar estacionado em um local seguro na cidade de Abreu e Lima. A escolta será retomada somente na segunda-feira (5).

Segundo o assessor de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Cristiano Mendonça, foi realizado o reparo no comando hidráulico da peça e, por volta das 12h40, a carreta voltou a se movimentar. A equipe realiza a manobra necessária para concluir a descida do viaduto.

"A escolta estava passando pelo viaduto quando identificou o problema no comando hidráulico. Rapidamente, a equipe de manutenção foi acionada e começou a fazer o reparo dessa peça. O equipamento já foi substituído, a equipe já fez o teste e, em breve, a escolta estará retornando em direção a Igarassu ", detalhou Cristiano.

Transporte de um transformador gigante de Pernambuco até a Paraíba foi interrompido na manhã desta sexta-feira (2) após problema hidráulico no comboio | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Transporte de um transformador gigante de Pernambuco até a Paraíba foi interrompido na manhã desta sexta-feira (2) após problema hidráulico no comboio | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Transporte de um transformador gigante de Pernambuco até a Paraíba foi interrompido na manhã desta sexta-feira (2) após problema hidráulico no comboio | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Transporte de um transformador gigante de Pernambuco até a Paraíba foi interrompido na manhã desta sexta-feira (2) após problema hidráulico no comboio | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

População na expectativa

Apesar do atraso na saída do comboio do viaduto, dezenas de pessoas marcaram presença nas imediações do veículo.

Uma dessas pessoas foi Aparecida Lopes, de 58 anos. Moradora de Paulista, ela estava no local para ver a saída do transformador desde às 6h.

"Eu vim ver o transformador pessoalmente, porque a gente vê na televisão e é outra coisa. Pessoalmente, é uma maravilha e eu estou agradecida porque estive aqui", declarou.

Quem também foi ver o transformador foi José Eduardo, de oito anos, acompanhado da avó, Maria José, de 78. Eles seguiam para Igarassu, para visitar um parente, mas, a pedido do menino, pararam para ver o equipamento.

"Eu quis vir porque eu já vi uma vez pela televisão e achei legal. Estou gostando muito, é muito bonito e muito grande", disse o menino.

Quem também marcou presença no local foi o casal Eunice Oliveira e Maurizio Galdêncio, ambos de 68 anos. Moradores de Igarassu, eles foram realizar compras em um supermercado próximo ao local onde o transformador estava. Quando souberam do equipamento, foram diretamente acompanhá-lo.

"Tinha visto pela TV, mas pessoalmente estou vendo agora, no viaduto. Vi que teve esse problema, mas vai dar tudo certo para chegar na Paraíba", comentou Eunice.

Estudante de Ciências Sociais, Max Oliveira, de 33 anos, contou que foi lá para observar e analisar a mobilização das pessoas.

"Como estudante de Ciências Sociais, a gente gosta também de acompanhar esse movimento. Então é importante observar esse comportamento social, como já dizem os grandes teóricos. A gente busca entender como isso vem impactando na vida das pessoas", analisou Max.

Transformador gigante

Por causa da eleição municipal suplementar em Goiana, na Mata Norte do Estado, o transporte será paralisado no sábado (3) e domingo (4).

A retomada do transporte será feita na segunda-feira (5), às 8h, partindo de Abreu e Lima com direção à divisa com a Paraíba, passando pela cidade de Goiana. O comboio anda a uma velocidade média de 7 km/h.

O transporte da peça interdita o sentido Norte da BR-101 — o tráfego no sentido Sul continua livre. A PRF organiza os bloqueios e orienta os motoristas.

O transformador será transportado até o parque eólico da CTG Brasil, em Nova Palmeira, na Paraíba.

O equipamento é idêntico ao primeiro transportado em março, com 250 toneladas, 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura.

A estrutura do comboio tem três caminhões e dois semirreboques, totalizando 113,7 metros de comprimento e 600 toneladas.

Veja também