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COMDICA lança plataforma para conectar doadores a projetos infantojuvenis no Recife

Ferramenta "comodoar" permite a destinação transparente de recursos para iniciativas aprovadas pelo conselho, com controle online e emissão de recibos

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COMDICA lança plataforma para conectar doadores a projetos infantojuvenis no RecifeCOMDICA lança plataforma para conectar doadores a projetos infantojuvenis no Recife - Foto: Ascom / COMDICA

O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife (COMDICA) lançou, na manhã da última quarta-feira (11), no bairro de São José, a plataforma digital "comodoar".

A ferramenta tem como objetivo conectar pessoas físicas e jurídicas a projetos sociais voltados à proteção, promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes na capital pernambucana, garantindo transparência e agilidade no processo de doação.

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De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, a plataforma atua como uma ponte segura.

"A gente está fazendo o elo entre as pessoas que querem doar e colaborar, de forma séria, transparente e segura, para crianças e adolescentes da cidade", destacou.

Como funciona a plataforma
Pela ferramenta, os contribuintes podem optar por direcionar recursos para projetos específicos chancelados pelo COMDICA ou escolher diretamente eixos prioritários de atuação:

As instituições cadastradas têm acesso a um painel para controlar e acompanhar os repasses financeiros em tempo real, além de emitir recibos de forma simples e segura.

A plataforma pode ser acessada por meio do portal do COMDICA ou pelo site oficial.

Deduções Fiscais
Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pessoas físicas e empresas tributadas pelo lucro real podem destinar parte do Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os limites previstos por lei são de até 6% para pessoas físicas e 1% para empresas, permitindo que o contribuinte escolha qual projeto aprovado pelo Conselho receberá o montante.

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