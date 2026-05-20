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GUIA DIGITAL Comdica Recife e Instituto Guia Social abrem inscrições para capacitação digital de adolescentes Iniciativa "Guia Digital" oferece formação em produção de conteúdo e marketing digital para jovens que atuarão na Conferência Municipal, em julho

O Instituto Guia Social e o Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife (Comdica) iniciaram, nesta quarta-feira (20), as inscrições para o projeto Guia Digital. As vagas são direcionadas a adolescentes que vão participar da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, programada para o mês de julho.

A capacitação abordará o uso de redes sociais por meio de atividades teóricas e práticas sobre produção de conteúdo, comunicação voltada à cidadania e fundamentos de marketing digital. Durante o período da conferência, os inscritos serão responsáveis pelo registro das atividades e pela cobertura do evento.

"A proposta é ampliar o protagonismo juvenil no processo conferencial. Além de acompanhar os debates, os adolescentes serão estimulados a comunicar a conferência a partir do próprio olhar, registrando escutas, propostas, experiências e temas ligados à defesa dos direitos de crianças e adolescentes", explicou a organização.

Segundo a presidente do Instituto Guia Social, Viviane Castro, o projeto visa inserir este público na formulação de políticas públicas locais.



“Eles não estarão apenas participando da conferência, mas também ajudando a contar essa história a partir do próprio olhar. [..] Formar adolescentes para comunicar seus territórios, suas ideias e seus direitos é também fortalecer o protagonismo juvenil e a democracia participativa”, afirmou.

Com vagas limitadas, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site oficial do Comdica Recife.

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