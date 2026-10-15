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REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Começa retirada de carros transportados por caminhão-cegonha que tombou na BR-101, em Paulista Ainda não há previsão para a finalização do serviço e a liberação da pista interditada

Os 11 carros que estavam sendo transportados pelo caminhão-cegonha que tombou no quilômetro 4 da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na quarta-feira (14), começaram a ser retirados na manhã desta quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a retirada dos veículos está sendo executada pela transportadora. O caminhão-cegonha também deve ser retirado nesta quinta-feira.

Ainda não há previsão para a finalização do serviço e a liberação da pista interditada.

Sinistro

O sinistro aconteceu por volta das 4h da quarta-feira, segundo a PRF. A suspeita é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle do veículo em uma curva antes de tombar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e informou que o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

A PRF informou que a faixa da rodovia, no sentido Abreu e Lima, foi interditada devido a um derramamento de óleo.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado para fazer a limpeza da pista.





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