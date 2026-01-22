Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Começa a reunião entre Zelensky e Trump em Davos

Negociações fizeram "muitos avanços" e resta apenas "um ponto" a ser resolvido, diz enviado especial americano

Reportar Erro
Começa a reunião entre Zelensky e Trump em DavosComeça a reunião entre Zelensky e Trump em Davos - Foto: Jim Watson/AFP

O encontro em Davos entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo americano, Donald Trump, já começou, anunciou a Presidência ucraniana nesta quinta-feira (22).

Este encontro, à margem do Fórum Econômico Mundial que acontece na estação de esqui suíça, ocorre no mesmo dia em que os enviados americanos de Trump têm agendado um encontro em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, como parte das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Leia também

• Trump lança seu Conselho de Paz no Fórum de Davos

• Assumo que líderes europeus aceitem acordo esboçado sobre a Groenlândia, diz Trump em Davos

• Em Davos, Esther Dweck defende integração da América Latina

De acordo com o enviado especial americano Steve Witkoff, as negociações fizeram "muitos avanços" e resta apenas "um ponto" a ser resolvido, embora não tenha fornecido detalhes.

Witkoff viaja para a Rússia nesta quinta-feira com o genro de Trump, Jared Kushner, para se encontrar com Putin.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter