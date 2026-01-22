A- A+

DIPLOMACIA Começa a reunião entre Zelensky e Trump em Davos Negociações fizeram "muitos avanços" e resta apenas "um ponto" a ser resolvido, diz enviado especial americano

O encontro em Davos entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo americano, Donald Trump, já começou, anunciou a Presidência ucraniana nesta quinta-feira (22).

Este encontro, à margem do Fórum Econômico Mundial que acontece na estação de esqui suíça, ocorre no mesmo dia em que os enviados americanos de Trump têm agendado um encontro em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, como parte das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

De acordo com o enviado especial americano Steve Witkoff, as negociações fizeram "muitos avanços" e resta apenas "um ponto" a ser resolvido, embora não tenha fornecido detalhes.

Witkoff viaja para a Rússia nesta quinta-feira com o genro de Trump, Jared Kushner, para se encontrar com Putin.

