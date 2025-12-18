A- A+

Honduras Começa a revisão que definirá o vencedor das eleições em Honduras Recontagem de atas com "inconsistências" foi suspensa por denúncias de fraude apresentadas por alguns partidos

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Honduras iniciou nesta quinta-feira (18) a fiscalização de parte das atas de votação que definirá o vencedor do pleito presidencial realizado em 30 de novembro, anunciou a entidade.

A recontagem de atas com "inconsistências" foi suspensa por denúncias de fraude apresentadas por alguns partidos, que foram descartadas pela missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

“Com a presença de observadores nacionais e internacionais, inicia-se a apuração especial”, indicou na rede social X a presidente da CNE, Ana Paola Hall.

Quase 2.800 atas passarão por revisão sob supervisão dos partidos.

O empresário conservador Nasry Asfura, do Partido Nacional, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liderou a contagem com vantagem de 1,3 ponto percentual sobre o apresentador de televisão Salvador Nasralla, do Partido Liberal, também de direita.

Essa diferença representa cerca de 43 mil votos. Segundo Nasralla, aproximadamente 500 mil votos estão em disputa nas atas que foram auditadas em Tegucigalpa.

O CNE tem prazo até 30 de dezembro para anunciar o vencedor.

Veja também