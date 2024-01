A- A+

CARNAVAL 2024 Começa alteração no itinerário dos ônibus da av. Dantas Barreto para montagem de arquibancadas Mudanças afetam seis linhas que atendem às paradas do canteiro central da via

Quem utiliza o serviço de transporte público que desagua na avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife, mais especificamente em frente à Uninassau (edifício JK), vai ter de lidar com as alterações no itinerário de seis linhas de ônibus que começaram a valer a partir das 8h desta quinta-feira (25).

Quatro pontos de ônibus, entre o trecho das ruas Siqueira Campos e Primeiro de Março foram bloqueados para a montagem das arquibancadas do desfile das Escolas de Samba do Carnaval do Recife 2024. A partir de agora, as estações vizinhas são as opções para os passageiros.

Veja como fica o esquema de ônibus:

A parada 180237 , localizada no canteiro central, lado oposto à Faculdade Uninassau (edifício JK), deixará de ser atendido pelas linhas 1971 – Amparo e 1911 – Ouro Preto (Cohab) , que passaram a atender às seguintes paradas seletivas: 180207 , localizada na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República; 180230 , localizada na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo.



, localizada no canteiro central, lado oposto à Faculdade Uninassau (edifício JK), deixará de ser atendido pelas linhas e , que passaram a atender às seguintes paradas seletivas: , localizada na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República; , localizada na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo. Já o ponto 180214 , localizado no lado oposto à Rua Marquês do Recife, deixará de ser atendido pelas linhas 822 – Jardim Brasil I (Cruz Cabugá) e 824 – Jardim Brasil II (Cruz Cabugá) , que passarão a atender às seguintes paradas seletivas: 180207 , localizada na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República; 180222 , localizado na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), na calçada defronte ao Banco Santander, nº 512, logo após a interseção com a Rua Nova.



, localizado no lado oposto à Rua Marquês do Recife, deixará de ser atendido pelas linhas , que passarão a atender às seguintes paradas seletivas: , localizada na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República; , localizado na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), na calçada defronte ao Banco Santander, nº 512, logo após a interseção com a Rua Nova. A parada seletiva 180215, localizada também no lado oposto à Rua Marquês do Recife, deixará de ser atendida pelas linhas 1921 – Ouro Preto (Jatobá I) e 1926 – Ouro Preto (Jatobá II), que passarão a atender às seguintes paradas seletivas: 180207, localizado na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República; 180230, localizada na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes do cruzamento com a Rua do Fogo.

Serviço deve durar uma semana | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco



Segundo o coordenador de Operações do Grande Recife Consórcio de Transporte, Mário Sérgio Cornélio, quem vem da Avenida Caxangá de BRT, por exemplo, vai continuar trafegando normalmente pela avenida Dantas Barreto, uma vez que o sistema não atende às paradas seletivas que foram desabilitadas.

"Não foi realizada qualquer mudança nesse sentido. Estamos esperando o posicionamento da Prefeitura do Recife sobre o que vai ser feito. Eles vão dizer qual será o próximo evento para realizarmos o nosso trabalho. Aqui [na Dantas Barreto], as paradas serão liberadas ao término do Carnaval, quando a CTTU liberar o trecho", explicou.

"O conselho que eu dou aos usuários que estão vindo ao Centro da cidade é que usem para embarque o mesmo lugar que usaram para desembarque. Isso é bem importante", acrescentou.

Quem foi pega de surpresa com as mudanças foi a estudante universitária Thalia Rebeka, de 18 anos. Ela estava aguardando um ônibus para ir ao Curado IV, onde mora.

"Eu não sei onde tem parada para esse ônibus [Opcional Curados]. Acho que eu vou ter que andar mais pra lá [em direção à Praça da República], porque eu, realmente, não sabia", disse ela.

O agricultor Wilson Santos, de 59 anos, precisava ir a Igarassu e também foi pego de surpresa. Ele contou que vem ao Recife raramente e não tem muito hábito de andar pela cidade.

"Faz muito tempo que eu não venho aqui. Agora, eu não tenho muita sorte, porque sempre que eu venho aqui, tem uma mudança", contou ele, aos risos.

Um profissional do Grande Recife Consórcio de Transportes estava no local para auxiliar os passageiros que, por não saberem do bloqueio, precisavam pegar ônibus.

Segundo o engenheiro responsável pela montagem da arquibancada, Francisco Accioly, os serviços vão durar uma semana para ficarem prontos.

"Além da arquibancada, nós iremos fazer outros serviços, como pórticos e área de refúgio dos jurados. Nós também estamos trabalhando com essa mesma estrutura na Avenida do Forte [bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife]", disse.



Além dessa alteração, a Avenida Dantas Barreto passa por outra modificação, no trecho entre onde está localizada uma agência do Banco do Brasil (próximo à Praça da Independência) e a Nossa Senhora do Carmo. Confira.

Sobre o desfile das agremiações

O Concurso de Agremiações, promovido pela Prefeitura do Recife, vai reunir mais de 200 agremiações de 11 modalidades e acontecerá na avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Siqueira Campos e a Praça da Independência. O evento aconteecerá de 11 a 13 de fevereiro.

O concurso vai abrir alas para alguns dos mais representativos símbolos da cultura pernambucana: escolas de samba, blocos de pau e corda, tribos de índios, troças carnavalescas, maracatus de baque solto, maracatus de baque virado, clubes de frevo, clubes de boneco, caboclinhos, bois e ursos.

