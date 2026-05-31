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AMÉRICA DO SUL Começa contagem de votos na Colômbia, com a esquerda à prova em meio a onda de violência O país enfrenta uma intensificação do conflito armado ao final do governo de Gustavo Petro

A Colômbia encerrou neste domingo (31) a votação do primeiro turno presidencial e iniciou a contagem dos votos para definir o próximo governante de um país mergulhado na violência e dividido entre prolongar a era da esquerda ou promover uma guinada para a extrema direita.

Maior produtor mundial de cocaína, o país enfrenta uma intensificação do conflito armado ao final do governo de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história colombiana. Embora seja muito popular entre as classes mais baixas por seus programas sociais, ele não poderia concorrer à reeleição por determinação legal.

O candidato do seu partido, o senador de 63 anos Iván Cepeda, liderou o interesse de voto segundo as pesquisas realizadas antes da eleição, mas não teria apoio suficiente para evitar um segundo turno em 21 de junho.

Seus possíveis adversários são o advogado milionário Abelardo de la Espriella, de 47 anos, ou a senadora opositora Paloma Valencia, de 50 anos, herdeira política do influente ex-presidente Álvaro Uribe.

Ambos os candidatos de extrema direita defendem uma política de mão dura contra o crime e rejeitam as negociações de paz promovidas por Petro, que não conseguiram conter a pior onda de violência da última década.

"É muito preocupante por causa da questão do narcotráfico. Já não há guerrilhas, é praticamente apenas narcotráfico", disse à AFP Payan Santiago Calambaz, um indígena misak de 22 anos que votou em uma área conflituosa do sudoeste do país. “Esperamos” que com o novo governo “isso melhore”, acrescentou.



Os locais de votação fecharam após uma jornada tranquila, em meio a cessar-fogo das principais guerrilhas. O governo mobilizou 408 mil agentes das forças de segurança para garantir a ordem.



"Incerteza"

Cepeda, filho de um político comunista assassinado por agentes do Estado e paramilitares, votou em um bairro popular de Bogotá onde cresceu antes de se exilar na antiga Tchecoslováquia, Bulgária e Cuba. “Vamos celebrar o segundo governo progressista na Colômbia”, afirmou o filósofo e defensor dos direitos humanos.

No polo oposto está Abelardo de la Espriella, um advogado excêntrico milionário de 47 anos que se autodenomina "El Tigre", cujo símbolo é a saudação militar e que promete morte ou prisão para mafiosos. “Vamos vencer no primeiro turno para derrotar a tirania”, declarou, cercado por seguranças, ao eleitor na cidade caribenha de Barranquilla.

A campanha transcorreu em meio a um clima de polarização e medo, com atentados mortais designados a guerrilhas, o assassinato de um candidato à Presidência e a recusa dos principais candidatos em participar de debates.

“Para mim, o mais complexo é a questão da segurança, a expansão dos nossos grupos armados que fazem bloqueios por toda parte”, disse Jhon Jairo Aristizábal, médico de 55 anos do departamento de Antioquia, reduto da direita.



"Muito sombrio"

Petro foi o grande protagonista da campanha após um governo marcado por rupturas. O ex-guerrilheiro, que assinou a paz em 1990, entrou em confronto com o Congresso, os tribunais, a Procuradoria-Geral e o banco central.

Ao abrir a jornada eleitoral, a imprensa mostrou sua cédula de votação a favor de Cepeda. “O voto deve ser livre e sem pressão”, declarou.

Cepeda propõe dar continuidade às políticas de Petro e apostar nos “excluídos”, em meio a uma crise fiscal. A oposição ou crítica por ser um dos arquitetos da "Paz Total", política com a qual Petro tentou, sem sucesso, negociar com os grupos que foram armados após o acordo de paz firmado com a guerrilha das Farc em 2016.

“É um momento de muita incerteza, porque existe muita esperança, mas também o cenário pode ser muito sombrio”, disse à AFP a colombiana Natalia Valencia, funcionária pública de 46 anos.



"Sofrem" por causa da guerrilha

De la Espriella ganhou destaque com uma proposta antissistema. Ele promete bombardeios, fortalecimento das forças de segurança e eliminação do tribunal criado a partir do acordo de paz.

“As pessoas que vivem nos territórios sofridos com a guerrilha e com os deslocamentos provocados”, afirmou Laura López, advogada de 27 anos. O almirante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim como o salvadorenho Nayib Bukele e o argentino Javier Milei, propõe construir dez megapresídios e reduzir o tamanho do Estado em 40%.

Seus atos de campanha incluíram espetáculos com fogos de artifício e vídeos produzidos com inteligência artificial. Também exibiu habilidades de cantor e fez discursos combativos dentro de uma cápsula à prova de balas.

Os Estados Unidos acompanham de perto as eleições, após os constantes atritos entre Petro e Trump que ameaçavam a relação entre dois países historicamente aliados no combate ao narcotráfico.

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