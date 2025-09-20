A- A+

ITAMARACÁ Itamaracá: começa demolição da Penitenciária Barreto Campelo; espaço será usado em projeto turístico Cadeia foi desativada em 1º de abril deste ano. Falhas estruturais e más condições determinaram fechamento da unidade

A Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, começou a ser demolida nessa sexta-feira (19).

O espaço onde a cadeia funcionou por 50 anos será ocupado por um projeto destinado ao turismo. Em breve, segundo o governo do estado, será feito o anúncio do novo uso do terreno.

A Barreto Campelo, desativada oficialmente em 1º de abril deste ano, será demolida por conta das más condições estruturais, incluindo pavilhões deteriorados e comprometimento de áreas administrativas e de segurança.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, conduziu a demolição simbólica do pavilhão B.

"O que está aqui hoje, prestes a ser demolido, também faz parte de uma atenção e um fortalecimento do sistema penitenciário de Pernambuco, pois as condições encontradas eram de muita precariedade, em um ambiente onde as pessoas não eram enxergadas para a ressocialização. Não existe segurança pública sem olhar para o sistema penitenciário, e é preciso cuidar de todos", disse Raquel Lyra, acrescentando que para permitir a desativação do prédio, o governo criou novas vagas no sistema prisional.

Antes da desativação, demanda antiga da população do Litoral Norte, a unidade contava com 640 vagas e abrigava 472 custodiados, que foram transferidos para outros presídios do estado.

