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Redes Sociais

Começa julgamento contra Meta por suposta dependência de menores

Procuradores de cerca de 30 estados dos EUA acusam empresa de criar plataformas que geram dependência em menores

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De acordo com a justiça americana, a Meta é suspeita de projetar suas redes sociais para gerar dependência em menores.De acordo com a justiça americana, a Meta é suspeita de projetar suas redes sociais para gerar dependência em menores. - Foto: Magnific/Reprodução

A Meta, matriz de algumas das redes sociais mais utilizadas do mundo, enfrenta, a partir desta quarta-feira (12), uma coalizão de procuradores dos Estados Unidos determinados a demonstrar perante a Justiça Federal que o Instagram e o Facebook foram projetados deliberadamente para gerar dependência em menores.

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Embora não seja a primeira ação judicial que busca responsabilizar uma empresa de redes sociais por seu impacto na saúde mental e na segurança, esta pode se tornar uma das mais importantes.

Esta quarta-feira será dedicada à seleção do júri no Tribunal Federal de Oakland, perto de San Francisco.

As audiências começarão em 18 de agosto e se estenderão por seis semanas, até o fim de setembro. O veredicto provavelmente será conhecido no início de outubro.

Os procuradores-gerais da Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey atacarão a empresa sediada em Menlo Park em nome de cerca de trinta Estados que iniciaram ações legais em 2023.

Eles exigem mudanças e restrições significativas no funcionamento do Instagram e do Facebook para menores, além de até 1,4 trilhão de dólares em sanções (7,22 trilhões de reais), um valor próximo à capitalização de mercado da Meta, que superou 1,5 trilhão de dólares na sexta-feira (7,74 trilhões de reais).

O CEO e fundador da Meta, Mark Zuckerberg, figura entre as testemunhas de destaque que a acusação planeja chamar ao banco. Ele também depôs há seis meses em outro caso julgado em um tribunal de Los Angeles.

A Meta já foi condenada duas vezes neste ano: primeiro a pagar 6 milhões de dólares (30,97 milhões de reais), solidariamente com o YouTube, a uma adolescente de Los Angeles; e depois a 1 bilhão de dólares (5,16 bilhões de reais) em multas e indenizações no estado do Novo México.

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