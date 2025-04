A- A+

CRIME Começa julgamento de australiana acusada de matar sogros com cogumelos venenosos Erin Patterson teria servido o bife Wellington, uma especialidade com carne bovina e cogumelos picados. O marido da ré, de quem estava separada, também foi convidado, mas recusou

Um tribunal australiano iniciou o julgamento, nesta quarta-feira (30), de uma mulher acusada de matar três pessoas, incluindo seus sogros, com um bife Wellington recheado com cogumelos venenosos, no que sua defesa descreve como "terrível acidente".

A ré Erin Patterson, de 50 anos, se declarou inocente no início do processo que despertou amplo interesse na Austrália e no exterior.

"Não o fez deliberadamente", disse seu advogado Colin Mandy. Foi "uma tragédia e um terrível acidente", disse.



O incidente ocorreu em julho de 2023. Patterson ofereceu um almoço em sua casa em Leongatha, sudeste da Austrália, para seus sogros, a tia de seu marido e seu esposo, sob o pretexto de revelar um problema de saúde.

O marido da ré, Simon Patterson, de quem estava separada, também foi convidado, mas recusou, dizendo que se sentiria "desconfortável" se comparecesse.

O almoço consistia em bife Wellington (uma especialidade da culinária inglesa com carne bovina e cogumelos picados), purê de batatas e feijão.

Nos dias seguintes, seus sogros, Don e Gail Patterson, e a tia de seu marido, Heather Wilkinson, faleceram. O esposo da tia, o pastor local Ian Wilkinson, sobreviveu após quase dois meses no hospital.

Para a promotora Nanette Rogers, não há dúvidas de que Patterson "envenenou deliberadamente seus convidados".

A ré cozinhou filés individuais para os convidados e serviu a refeição em quatro grandes pratos cinzas, enquanto reservou um prato laranja menor para si, disse Rogers ao júri.

Horas depois de comerem, os convidados começaram a sofrer de diarreia e vômitos e precisaram ser hospitalizados.

O promotor disse que, durante a refeição, Patterson mentiu que tinha câncer e pediu conselhos sobre como contar aos filhos. Exames médicos revelaram que ela não tinha um tumor.

Rogers argumentou que a autópsia e os exames do sobrevivente comprovam envenenamento por cogumelos. Além disso, a polícia encontrou sobras de bife na casa da suspeita com vestígios de cogumelos fatais, acrescentou.

A acusada afirmou aos médicos que usou cogumelos frescos de um supermercado e cogumelos secos de uma loja asiática dos quais não se recordava.

O julgamento, realizado em um tribunal em Morwell, ao sul de Melbourne, deve durar cerca de seis semanas.

