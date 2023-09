A- A+

Julgamento Começa julgamento de líderes dos protestos de caminhoneiros que paralisaram Ottawa Caminhoneiros que paralisaram a capital canadense e interromperam o comércio no país no ano passado

O julgamento de dois líderes dos protestos de caminhoneiros que paralisaram a capital canadense e interromperam o comércio no país no ano passado teve início nesta terça-feira (5).

O autodenominado Comboio da Liberdade, que atraiu manifestações semelhantes em outras partes do mundo, chegou a Ottawa no começo de 2022, em protesto contra as normas de vacinação na pandemia.

Após três dias de turbulência, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, recorreu aos poderes de emergência invocados recentemente para expulsar os manifestantes estacionados no centro da cidade, uma medida que opositores e grupos de defesa das liberdades civis consideraram excessivamente.

Tamara Lich e Chris Barber, organizadores do trem, enfrentam, agora, acusações de danos contra a propriedade, solicitadas pela polícia, convite para cometer atos agressivos e intimidação do Parlamento.

“A questão central determinará se as ações de dois dos organizadores de um protesto pacífico deveriam ser convenientes para uma sanção criminal”, expressaram os advogados de ambos.

Os promotores informaram que irão convocar amostras de testemunhas durante o julgamento, de 16 dias, incluindo policiais e funcionários municipais. Também apresentaremos evidências de que Tamara e Barber promoveram os protestos em Ottawa e ignoraram as ordens de retirada, mesmo depois que o governo federal invocou a Lei de Emergência.

Muitos moradores de Ottawa reclamaram do barulho incessante de buzinas e de assédio durante os protestos.

Tamara e Barber podem ser condenados a mais de 10 anos de prisão. Quase 200 pessoas foram presas quando a polícia conseguiu desocupar uma área de protesto.

